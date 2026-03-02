FAS no suelta el liderato ni el invicto y sigue mandando en el Clausura 

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Previo al cierre de la primera vuelta en la Primera División, FAS se mantiene como líder absoluto del Clausura 2026, con Firpo como escolta, luego de vencer a los toros 2-0 en el estadio Óscar Quiteño, en Santa Ana.

Los tigrillos no se bajan de la cima y continúan firmes en el torneo. En el último encuentro ante Firpo, Nelson Bonilla abrió el marcador a los 10’, mientras que a los 27’, Edgar Medrano amplió la ventaja desde el punto penal para sellar el triunfo santaneco.

Por su parte, Alianza visitó a Zacatecoluca y se quedó con la victoria 2-0, gracias a los goles tempraneros de Juan Carlos Portillo a los 5’ y Gustavo Moura a los 8’, resultado prematuro que encaminó el sexto triunfo paquidermo.

En el derbi migueleño, Águila y Cacahuatique empataron 1-1 en el Juan Francisco Barraza. Carlos Bladimir adelantó a los visitantes al 42’, pero Ricardo Villatoro igualó para los emplumados al 58’.

El Inter cayó como visitante ante Municipal Limeño en el Ramón Flores Barrios. Emerson Mauricio abrió el marcador al 72’, pero Jefferson Martínez (78’) y Marvin Hernández (90’+4) concretaron la remontada para los de Santa Rosa de Lima.

Isidro Metapán derrotó 2-1 a Fuerte San Francisco, con goles de Gustavo Machado (54’) y Steven Guerra (74’). Joshua Guardado descontó al 90’, pero no fue suficiente.

Los gallos no tuvieron piedad de Hércules y los golearon 4-0 a C.D. Hércules en el Cuscatlán, con anotaciones de Landázuri (44’), Carlos Bogotá (61’), José Ventura (72’) y Michael Robinzon.

Luego de la jornada 10 del Clausura, FAS se mantiene firme en la cima con 24 puntos y sin conocer la derrota, ampliando su ventaja sobre Firpo, que suma 20 unidades. La pelea por los primeros puestos se mantiene cerrada, con Alianza y Águila igualados en 19 puntos, seguidos de cerca por Inter con 17.

En la zona media, Isidro Metapán y Municipal Limeño buscan consolidarse en puestos de clasificación. En la parte baja de la tabla, del octavo al undécimo puesto, Cacahuatique se ubica con 13 puntos, seguido por Platense con 9. Más abajo aparecen Fuerte San Francisco y Hércules, ambos con 5 unidades, mientras que en el fondo de la tabla Zacatecoluca cierra con apenas 2 puntos, y augura su destino.