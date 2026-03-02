Emociones versus Razonamiento

Compartir

-Pacífico Chávez

Se dice por allí que el corazón debe estar conectado con el cerebro para tomar las mejores decisiones, la desconexión entre éstos dos órganos simboliza un desequilibrio en la inteligencia emocional, que según David Goleman, las personas emocionalmente inteligentes tienden a responder adecuadamente a las situaciones emocionales y no suelen tener arrebatos y mucho menos arremeten contra los demás si no comparten la misma emoción. Suelen ser más ecuánimes, piensan con claridad bajo presión y se toman el tiempo adecuado para analizar un problema o situación en lugar de reaccionar en el momento sin pensar.

Por otro lado tenemos que el mercadeo de venta irracional muy al contrario apela solo a las emociones para manipular a las personas, ocupa sesgos cognitivos y al inconsciente para generar compras impulsivas, logrando según estadísticas, influir aproximadamente en el 85% de las decisiones. Se basa precisamente en vender experiencias, estatus o soluciones rápidas, más que en la lógica o el análisis, utilizando detonantes como la escasez, la urgencia, la vanidad o el miedo.

La neurociencia aplicada a la política, conocida como neuropolítica, tiende a manipular la balanza de las Emociones vs. La Razón, intentando inclinar hacia el lado de las emociones para influir en el apoyo a un candidato o partido y en las elecciones conseguir votos a favor sin mayor análisis únicamente emoción y nada más.

Las decisiones siempre son una mezcla de razón y emoción, pero en el caso de la política, mezclada con técnicas de venta y mercadeo intenta al máximo el apoyo irracional a una persona.

Hace pocos años se contaba unicamente con la radio para las campañas políticas, luego llega la televisión con la gran influencia que generan las imágenes, dicen que “una imagen habla mas que mil palabras” con esto aparecen videos muy bien pensados, con una musicalización sincronizada a las imágenes mostradas causando en el espectador una serie de emociones que le afectan el razonamiento, llevando sutilmente al ciudadano a optar por rechazo de unos y apoyo para los otros.

Recientemente con el internet y el surgimiento de las redes sociales el nivel de manipulación emocional evolucionó de tal manera que une grupos de personas según emociones, por ejemplo unir a todos los que rechazan al político corrupto del pasado y ya agrupadas las personas, les alimenta con contenido multimedia lleno de eslóganes bien pensados con un lenguaje popular ofensivo y vulgar, se le agrega a la receta unos cuantos memes burlones y por supuesto una alta dosis de noticias falsas, entonces el rechazo se convierte en odio, los ciudadanos votan porque sienten enorme aversión hacia el candidato rechazado.

Por el otro lado aparece el candidato perfecto, que ofrece mucho y a gran escala, que promete de todo, con una aura de enviado divino, esta vez el sentimiento generado es de admiración llevando al ciudadano al nivel de fan, ese candidato es tal que la gente quiere aunque sea verlo, no importa lo que diga, lo que importa es que esta allí, frente a sus fanáticos, las personas votan por este personaje creado al gusto a través de imágenes, mensajes de manera masiva, continua.

Algunas investigaciones indican que las personas distorsionan la información para hacerla coincidir con sus creencias. ¿Qué significa esto? Que las personas alteran las distintas pruebas que existen sobre ciertos candidatos de su preferencia para hacer concordar los datos del entorno con las creencias personales, y estos candidatos dicen exactamente lo que cree un buen grupo de personas, aunque una vez elegido haga lo contrario a ese discurso tan encantador.

Muy pronto, en un par de meses se comenzaran a conocer pre-candidatos a diputados, consejos municipales, porque según el calendario electoral los partidos políticos deben convocar a sus elecciones internas para definir quienes son las personas que van a entrar en contienda para ser elegidos para servir en las alcaldías y en la Asamblea Legislativa.

Desde ese momento la ciudadanía en general debe estar atenta a quienes son esas personas, comenzar a conocer de donde vienen, que han hecho en el pasado, que experiencia o preparación tienen para la función y muy importante cual es la reputación que les antecede.

La campaña formalmente vendrá después, casi al final del 2026, para ese momento la manipulación emocional se acrecienta, la irracionalidad, la falta de análisis entra en juego.

¿Cómo evitar que el apoyo a un candidato no sea emocional?

Cuestionar la información, verificar los hechos, diversificar las fuentes. Mantenerse alerta por si un candidato esta utilizando el miedo, la escasez, la culpa. Detenerse a pensar, no tomar decisiones por emociones. Evitar buscar solo información que te de la razón, sesgo de la confirmación. Hablar, conversar con otros para tener una perspectiva mas objetiva. Expresar opiniones basadas en hechos, sin dejarse llevar por la presión grupal. Fomentar la reflexión, el pensamiento critico ¿que intención tiene este discurso, video, propaganda? Entender que la política a menudo busca apelar a la emoción más que a la razón es el primer paso para protegerse de la manipulación

La próxima vez que tengamos que decidir por quien votar pensemos primero si nuestro lado emocional no nos está jugando una mala pasada, debemos estar listos porque este año es crucial para todos tomar la mejor decisión para nuestro país.

