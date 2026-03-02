SIMETRISSS alerta falta de medicamento clave para cáncer de mama

Compartir

El doctor Rafael Aguirre, secretario general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y vocero de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA), denunció el desabastecimiento de medicamentos en el ISSS, entre ellos el Anastrazol, un fármaco de tercera generación utilizado en el tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente.

“El Anastrazol no está disponible en el Seguro Social. Nuestras pacientes que dependen de este tratamiento no lo están recibiendo y les están diciendo que lo compren por su cuenta”, alertó el médico internista.

Aguirre explicó que la falta del medicamento obliga a las pacientes a asumir un costo que debería cubrir la institución. Subrayó que este tratamiento es clave para evitar la reaparición del cáncer, especialmente en casos hormonodependientes donde el riesgo de recaída es mayor. “Imagínate una paciente que ya superó un cáncer en una mama y vive con la advertencia de que puede aparecer en la otra. Para eso sirve el Anastrazol: para reducir esa posibilidad”, señaló.

Indicó que existe un sustituto, pero aseguró que es hasta diez veces más tóxico. Según relató, oncólogos han advertido a las pacientes sobre posibles daños renales y hepáticos si se cambia el tratamiento.

El secretario general del SIMETRISSS afirmó que las pacientes quedan frente a una decisión forzada: comprar el medicamento o suspenderlo.

El vocero cuestionó el rol del ISSS en la garantía de tratamientos oncológicos. A su juicio, un sistema “ideal o al menos medianamente funcional” debería asegurar el suministro continuo de medicamentos esenciales.

También planteó dudas sobre la gestión institucional al señalar que, mientras el ISSS reporta escasez, el producto sí está disponible en farmacias privadas.

Aguirre criticó que, pese a conocer con antelación el inminente agotamiento del inventario, las autoridades no habrían tomado medidas oportunas para evitar el desabastecimiento. “¿Cómo permiten que simplemente se termine sin garantizar la reposición?”, reprochó.

Según explicó, actualmente, el Anastrazol solo se consigue en la India y aseguró que CONADESA ha verificado que se trata de producto original. Aclaró que no se trata de un caso de medicamentos falsificados como ocurrió años atrás, pero sostuvo que no se está facilitando su adquisición directa y que sería necesario gestionarlo con urgencia.

Señaló que el medicamento tiene un costo aproximado de 90 dólares, una suma que muchas familias deben restar de gastos básicos como alimentación, educación o vestimenta. “Si me preguntas, yo preferiría seguir usando mi ropa vieja pero tener a mi madre conmigo”, expresó.

Aguirre insistió en que la situación no debe interpretarse como un debate político-partidario, sino como un problema de gestión y afirmó que no es culpa del personal médico y operativo, y apuntó directamente a los niveles administrativos y de dirección hospitalaria.

“Para eso existe el área administrativa: para garantizar que la cadena de suministro funcione”, concluyó.

