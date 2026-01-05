MARN pronostica vientos nortes para este lunes

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este lunes se mantendrían los vientos nortes, los cuales iniciarían durante la noche de este domingo con ráfagas ocasionales de entre 35 y 45 km/h, más notables en zonas altas y descampadas de la zona occidental, o incluso mayores en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento.

Posteriormente, y para el resto de la semana, se restablecerá el flujo del este, y no se prevén lluvias. Las temperaturas diurnas generarán un ambiente cálido en exteriores y agradables a la sombra; y las temperaturas nocturnas, un ambiente fresco por las noches y frío por las madrugadas.

El Observatorio de Amenazas del MARN continuará evaluando el desarrollo de este sistema, para informar de manera oportuna sobre cualquier cambio significativo.

Para este lunes 5 de enero, el MARN no prevé lluvias. Solamente los vientos nortes, variando de 10 a 20 km/h, con ráfagas ocasionales de entre 35 y 45 km/h. Sensible en zonas altas y descampadas de la zona occidental. Las temperaturas cálidas durante la tarde, frescas por la noche y frías en la madrugada.

El MARN recomienda tener precaución y evitar la quema agrícola en períodos de vientos fuertes. A quienes realizan navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva, el MARN pide evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades.

