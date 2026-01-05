El Salvador cerró 2025 con 22,265 accidentes de tránsito

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) El Salvador cerró el año 2025 con 22,265 accidentes de tránsito, casi 2 mil accidentes más que los registrados en 2024 que se contabilizaron en 20,301.

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 ONASEVI contabilizó 22,265 accidentes de tránsito, un incremento del 10% respecto al mismo periodo en 2024. De estos accidentes de 2025 se reportaron 13,285 personas lesionadas, en 2024 se reportaron 11,954, lo que significa que en este año hubo 1,331 lesionados más.

Respecto a las letalidades por accidente de tránsito en 2025 se registraron 1,238 una reducción de 65 personas comparadas al 2024 cuando se registraron 1,303. Respecto a las muertes en los accidentes de tránsito los más afectados fueron los peatones con 499 fallecidos, los motociclistas también sumaron 498 y se suman 35 ciclistas.

Otra de las disminuciones en el año fue con respecto a los detenidos por conducción peligrosa ya que en 2025 se arrestaron a 2,178 personas mientras que en 2024 se detuvieron a 2,311.

Entre las principales causas de los siniestros viales en 2025 están la distracción al volante, la invasión del carril, no guardar la distancia reglamentaria, la velocidad excesiva, no respetar las señales de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

Del 1 al 2 de enero de este año se han contabilizado 91 siniestros viales de los cuales han habido 78 lesionados y 4 decesos, un incremento con respecto al año 2025, ya que en ese año se registraron en el mismo período 63 siniestros viales dejando a 55 lesionados y 4 decesos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...