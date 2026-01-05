El periodismo serio es comprometido, por ende, debe estar en resistencia

Compartir

Este inicio de año, Diario Co Latino también inicia una nueva etapa en su ya larga trayectoria de resistencia, con el único objetivo de seguir siendo un medio de trayectoria periodística creíble y, por tanto, con información confiable, útil. Diario Co Latino se transforma de una sociedad de R.L a una SAS, pero no cambia su esencia, así como sucedió en la década de los 90 del siglo pasado.

Diario Co Latino, fundado bajo el nombre de Diario Latino por Miguel Pinto, a finales del siglo XIX, se distinguió por ser un periódico diario, con información que sirviera a los distintos sectores de la realidad, pero, sobre, muy crítica sobre los vaivenes del país, fijando posiciones sobre temas gran relevancia nacional, sin abandonar el tema de la cultura.

Tras la muerte de Don Miguel Pinto, él también ya difunto poeta, escritor y político Julio Enrique Ávila, escribió “Miguel Pinto, el gigante vencido, no necesita de apoteosis. Él, como el soldado de Marathon, logró llegar a la meta sin desfallecimientos ni vacilaciones, aunque el esfuerzo, superior a la humana resistencia, lo haya derribado”.

“El sufrimiento lo hizo fuerte. Cincuenta años de brega incesante, rompiendo molinos de viento, caballeros armados de una pluma terrible y deslumbrante como la verdad; cincuenta años de mantener su espíritu ardiendo en el brasero de un ideal, deshaciendo entuertos, sufriendo desencantos y derrumbes; cincuenta años de palpar la miseria humana tras las columnas del periódico, le aceraron su musculatura, y ya parecía que hubiera de vencer la misma vida. Sin embargo, en él quedaba un punto débil: la emoción. El alma sensible que se conmovía ante cada pena, que hacía suyos los dolores de los hombres”, escribió Ávila.

Exactamente lo que Ávila destaca en el obituario a Don Miguel Pinto, por en cargo de la Academia Salvadoreña, correspondiente de la Academia Española de la Lengua, refleja esos altibajos que vivió Diario Latino bajo la conducción de Don Miguel Pinto.

Y esas peripecias o altibajos los siguió viviendo Diario Latino y, ahora Diario Co Latino, pero siempre salió adelante.

En 1928, el edificio de Diario Latino sufrió un incendio que terminó con todo, pero luego de una colecta popular solicitada por Don Miguel Pinto, surgió desde las cenizas, y desde entonces acogió como símbolo de resistencia un ave fénix, que sigue siendo nuestra identidad solo que hoy de forma estilizada.

Hoy, nuevamente, Diario Co Latino, pide la ayuda nacional e internacional para seguir en resistencia, porque, como hemos dicho, el periodismo de trayectoria, el periodismo comprometido con los principales problemas de una sociedad tanto nacional como internacional, siempre estará del lado correcto, y, por tanto, en resistencia, pues, habrá muchos obstáculos que superar.

Este 2026 será un año preelectoral, donde medios comprometidos como Diario Co Latino son necesarios, para brindar la información que permita a las audiencias reflexionar correctamente sobre los destinos del país, porque lo que se viene puede ser esperanzador o de desesperanza, pero para cumplir este papel, Diario Co Latino necesita de su solidaridad, de su apoyo económico.

Feliz 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...