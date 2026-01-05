Real Madrid se afinca en el segundo escaño del fútbol español

Madrid/Prensa Latina

El Real Madrid goleó este domingo 5-1 al Real Betis de anfitrión en el Santiago Bernabéu y se afincó en el segundo escaño de la Liga Española de fútbol en la continuación de la jornada 19.

Los Merengues llegaron a 14 triunfos en la temporada con tres empates y par de fracasos para acumular 45 puntos, cuatro por debajo del líder Barcelona y siete de ventaja sobre el Villarreal, su más cercano perseguidor.

Tras 20 minutos de dominio sobre la cancha, llegó la primera diana para los dirigidos por Xabi Alonso por un cabezazo de Gonzalo García, sobre un centro al área de Rodrygo.

El mismo Gonzalo, gracias a un pase de Federico Valverde, firmó un bella media bolea en el minuto 50, para quebrar el arco rival y sentenciar el desafío ante los Verderones de Manuel Pellegrini.

La fiesta de los Vikingos continuó en el 56 con un gol de cabeza de Raúl Asencio —otra vez con asistencia de Rodrygo—, antes que Cucho Hernández anotara el de la honra para los visitantes en el minuto 66.

Para concluir el pleito metido en el traje de héroe sin ninguna discusión, Gonzalo consiguió el triplete en el 82, sobre un pase de Arda Güler, y Frank García puso el punto final en un día de lujo para los canteranos.

Este domingo Levante derrotó 3-0 a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con goles de Iker Losada, Carlos Espí y Carlos Álvarez.

Para esta jornada están programados los duelos Alavés-Real Oviedo, Mallorca-Girona y Real Sociedad-Atlético de Madrid.

Barcelona sigue ganando

Por su parte, Barcelona venció el sábado en los compases finales 2-0 a Espanyol en el tradicional derby catalán de la Liga española de fútbol.

Fue un choque en el que brillaron los porteros de ambos bandos, hasta que Dani Olmo al minuto 86 rompió el hechizo y el polaco Robert Lewandowski sumó al 90, y los blaugranas se mantienen primeros.

Por su parte, el Villarreal doblegó 3-1 a Elche con dianas de Alberto Moleiro (7), el georgiano Georges Mikautadze (13) y Alfonso Pedraza (83).

En otros resultados de LaLiga, Celta de Vigo goleó 4-1 a Valencia y Osasuna empató 1-1 con Athletic Club de Bilbao.

