Líderes y naciones del mundo rechazan ataque de EEUU a Venezuela

La Habana/Prensa Latina

Líderes y naciones del mundo rechazaron hoy la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y mostraron preocupación por el secuestro del presidente Maduro y su esposa.

La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenó enérgicamente la acción, la que calificó de ataque a la soberanía.

Por su parte, el presidente de Serbia, Aleksander Vucic, afirmó que el derecho internacional y la Carta de la ONU ya no funcionan.

«Debemos admitir y comprender bien que después de los acontecimientos en Venezuela, queda también absolutamente claro que el derecho internacional público y la carta de las Naciones Unidas no funcionan en absoluto», dijo.

Mientras, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa tildó la reciente agresión de «barbarie» que pulveriza el derecho internacional.

«Son los venezolanos los que tienen que organizar esto, no Estados Unidos, pero se ha perdido todo límite de escrúpulos; insisto, lo único que le reconozco a Trump es que no se anda con rodeos y con descaro dice las cosas. Las cosas que dice son barbaries, imposibles de aceptar en el siglo XXI», señaló.

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas sumó su voz al rechazo mundial en contra de la agresión perpetrada por Estados Unidos.

Congresista de EEUU tilda ataque a Venezuela de «aventura imperial»

El principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos calificó el ataque del 3 de enero a Venezuela de «aventura imperial».

Jim Himes, miembro de mayor rango del Comité, dijo: «Miren, esto es un patrón de larga data y un ejemplo particularmente flagrante de un patrón de esta administración que no le importa en absoluto el Congreso de los Estados Unidos».

El representante expresó su frustración con la actuación del mandatario republicano Donald Trump durante una entrevista concedida al programa televisado ‘State of the Union’, de la cadena CNN.

Recordó que el presidente prometió llevar a cabo una agenda de ‘Estados Unidos primero’ y «no meterse en guerras estúpidas», agregó.

Este sábado el mundo amaneció con la sorprendente noticia, confirmada luego por Trump, de un «ataque a gran escala» contra la capital venezolana, Caracas, y otros objetivos que como resultado tuvo el secuestro de un presidente constitucional en ejercicio, Nicolás Maduro, y esposa, la diputada Cilia Flores.

Ambos fueron extraídos a la fuerza de Venezuela y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentarán la justicia de este país basado en acusaciones infundas relacionadas con el tráfico de drogas.

Trump anticipó ayer, mientras daba detalles de la operación militar de fuerzas especiales, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se logre una «transición justa» (¿qué encierra esa definición?, ¿cuánto tiempo tomará?).

Lo que sí dejó claro que tomará el control de las reservas de petróleo del país sudamericano -por cierto, las mayores del mundo- y que reconstruirá la infraestructura de la nación.

«Estamos atrapados en la misma euforia en la que nos vimos envueltos en 2002 cuando cayó el Talibán, en 2003 cuando en Iraq cayó Saddam Hussein, en 2011, cuando (Muamar el Gadafi) fue asesinado», opinó Himes.

Según el congresista “estamos inmersos en esta euforia por lo bien que se nos da derrocar líderes”, pero “de nuevo, repasemos esos países: Afganistán, Iraq y Libia (…) miraríamos hacia atrás y diríamos: ‘Dios mío, no queremos volver a hacer eso (…)”.

La víspera el senador Bernie Sanders exhortó a Trump que se ocupe de las grandes crisis existentes aquí y poner fin a su “aventurerismo militar ilegal en el exterior”.

Sanders, independiente por Vermont, es una de las voces en el Congreso que se opuso al ataque ordenado por Trump a Venezuela.

Trump hizo campaña con el lema «Estados Unidos primero». ¿Ahora quiere «gobernar» Venezuela?, escribió Sanders en su cuenta en la red social X.

Dijo que el 60 por ciento de los estadounidenses vive al día. “La atención médica está colapsando. La vivienda es inasequible”, añadió al insistir que “Trump debería abordar estas grandes crisis en su país y poner fin a su aventurerismo militar ilegal en el exterior”.

Por su parte, el representante demócrata Jake Auchincloss, de Massachusetts, opinó que “esto es sangre por petróleo», al referirse a la operación militar en Venezuela.

El congresista afirmó que lo ocurrido “no tiene nada que ver con el narcotráfico”, pero sí con el hecho de que “Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo”.

