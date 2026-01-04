Policía reporta un homicidio en Ilopango

Compartir

Un hombre de 39 años perdió la vida en Ilopango, San Salvador Este, luego de ser atacado con arma blanca por su compañera de vida durante una discusión.

De acuerdo con el reporte policial brindando en X, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con su pareja Ana Ester Hernández Méndez, de 36 años, cuando una disputa por celos terminó en tragedia. La mujer tomó un cuchillo y lo lesionó a la altura del corazón, provocándole la muerte.

Tras el hecho, Hernández Méndez intentó evadir la responsabilidad al llamar al sistema de emergencias y alegar que actuó en defensa propia. Sin embargo, al llegar la patrulla policial y ser interrogada, confesó que ella había causado la lesión mortal.

Este sería el segundo homicidio de 2026, según el recuento de la Policía Nacional Civil (PNC), pues el 2 de enero se registró un homicidio en El Paisnal, San Salvador Norte. La víctima fue un hombre de 59 años de edad, quien presentaba lesiones provocadas con arma blanca. Por este hecho, fue detenido Joni Armando Chacón Guerra, de 42 años.

