Padre Cruz habla sobre la importancia de la conversión del corazón

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El sacerdote José Antonio Cruz presidió este domingo la homilía en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su evangelio habló sobre la conversión de un mundo de pecado a un mundo de luz, libre de todo mal.

El religioso destacó que El Señor es el único que puede convertir un corazón de pecado a un corazón de gracia, que esté alineado con Dios y sus planes. “Ya sea que estemos en el camino del Señor, hayamos tenido nuestra conversión o aún no, la necesidad de frecuentar la palabra de Dios, de acercarnos a este Mesías salvador, es siempre presente, no se termina”.

Ya que del corazón de la persona surgen los males y ahí es necesario hacer la conversión. El padre destacó que la maldad se presenta en la aspiración de la riqueza, y todo aquello que corrompe a la persona.

“Es que el mal va entrando en la persona de una manera tan desapercibida, que cuando nos damos cuenta, ya ha crecido bastante en nosotros, y es el desafío constante. El mal no se presenta como en esas películas de terror (…) ese no es el diablo, no es el pecado, no es nada de eso. Sino que va a transformarse, dice, en el corazón de la persona, como el deseo de riqueza, de soberbia, la ira, el enojo, el rencor, todas estas cosas son manifestaciones del pecado, del enemigo, que ha pervertido a la humanidad”, explicó el padre en el evangelio.

