Pronóstico del tiempo para este domingo

Compartir

Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este domingo durante la mañana, el cielo estará despejado. Por la tarde y la noche, se prevé cielo parcialmente nublado.

Los Vientos Nortes ingresarán este día, con velocidades entre 10 y 20 km/h y ráfagas entre 35 y 45 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y la zona norte, pudiendo alcanzar valores mayores en sectores donde la geografía favorezca el aceleramiento del viento.

Sistemas anticiclónicos ubicados sobre el golfo de México y Estados Unidos generan Vientos Nortes y mantienen un ambiente muy fresco durante la madrugada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...