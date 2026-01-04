Página de inicio » Nacionales » Pronóstico del tiempo para este domingo 

Pronóstico del tiempo para este domingo 

Redacción Nacionales 4 enero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Pronóstico del tiempo para este domingo  241 Vistas

Compartir
        
Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este domingo durante la mañana, el cielo estará despejado. Por la tarde y la noche, se prevé cielo parcialmente nublado.

Los Vientos Nortes ingresarán este día, con velocidades entre 10 y 20 km/h y ráfagas entre 35 y 45 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y la zona norte, pudiendo alcanzar valores mayores en sectores donde la geografía favorezca el aceleramiento del viento.
Sistemas anticiclónicos ubicados sobre el golfo de México y Estados Unidos generan Vientos Nortes y mantienen un ambiente muy fresco durante la madrugada.

Ver también

El FMLN condena acciones militares contra Venezuela y exige libertad para Nicolás Maduro

Compartir        Redacción Nacionales SAN SALVADOR – El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) emitió …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.