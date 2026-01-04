MUPC condena agresión imperialista y desinformación contra Venezuela

Compartir

El Movimiento Universitario Pensamiento Crítico (MUPC), de la Universidad de El Salvador, alzó su voz de protesta y condenó lo que califica como una «escalada intervencionista» por parte de la administración estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela. A través de un pronunciamiento público, la organización académica denunció que las acciones militares y el asedio político constituyen una violación flagrante a la autodeterminación de los pueblos.

Para el MUPC, la intervención de Washington no es un hecho aislado, sino un acto de agresión internacional que contraviene la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 3314 de la Asamblea General. El movimiento repudió enérgicamente el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, señalando que estas acciones buscan descabezar a las autoridades legítimamente constituidas mediante el uso ilegal de la fuerza.

El cerco mediático y la soberanía

La organización universitaria puso especial énfasis en la «guerra de desinformación» que acompaña la agresión militar. Según el comunicado, existe una estrategia sistemática para deslegitimar el carácter jurídico y constitucional del Estado venezolano, utilizando la calumnia como herramienta para presentar al país como una entidad fuera de la ley.

«La desinformación es un vector activo de la agresión militar; busca desfigurar la realidad para justificar el atropello a la soberanía», reza el documento.

Solidaridad continental

Fiel a los principios de la doctrina de soberanía, el MUPC hizo un llamado a las fuerzas democráticas y a las comunidades académicas de la región a no ser cómplices del silencio. Instaron a la comunidad internacional a cumplir con el deber de no reconocer situaciones creadas por la fuerza y a exigir el cese inmediato de las hostilidades.

Finalmente, el movimiento exhortó a romper el cerco informativo que imponen las grandes corporaciones mediáticas, reafirmando que el respeto a la no intervención es la única base posible para la convivencia pacífica en el continente. «La solidaridad con el pueblo venezolano es, hoy más que nunca, una defensa de la dignidad de toda América Latina», concluye el pronunciamiento.

