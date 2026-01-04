Página de inicio » Opiniones » Me preguntaron si me gustaría ver a Bukele capturado por Estados Unidos…

Por David Alfaro

La respuesta es un rotundo NO, No por simpatía política, sino POR COHERENCIA.

Siempre he sostenido una posición anti imperialista y creo que la soberanía y la autodeterminación de países y pueblos deben respetarse, independientemente de quién gobierne.

Celebrar que una potencia extranjera capture y juzgue a un presidente de otro país no es justicia, es subordinación. Ayer fue Noriega, hoy Maduro y mañana cualquiera que no se alinee a los intereses gringos.

Si hay responsabilidades, deben resolverse dentro del país, por su propia gente y sus propias instituciones. Defender la soberanía no es defender a dictadores, es defender la dignidad y el derecho de los pueblos a decidir su destino.

