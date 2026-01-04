Página de inicio » Mundo » En ciudades de EEUU: «¡No a la guerra contra Venezuela!»
Foto: Deisy Francis

En ciudades de EEUU: «¡No a la guerra contra Venezuela!»

Redacción Nacionales 4 enero, 2026 Mundo, Portada, Titular principal Comentarios desactivados en En ciudades de EEUU: «¡No a la guerra contra Venezuela!» 174 Vistas

Compartir
        

Washington/Prensa Latina

Miles de personas respondieron en Estados Unidos a la convocatoria urgente de apoyo a Venezuela tras consumarse lo que no pocos temían: un ataque por orden del presidente Donald Trump contra la nación sudamericana.

En la capital del país, los participantes se congregaron frente a la Casa Blanca, donde corearon consignas de “¡No a la guerra contra Venezuela!” y enarbolaron carteles en los que se podía leer que Estados Unidos frenara una nueva guerra. «No a la guerra por petróleo», indicaban otros.

También tuvieron lugar protestas pacíficas en Anchorage, Alaska; Charlotte, Carolina del Norte; Eugene, Oregón; Los Ángeles, San Diego y San Francisco, en California; así como en Pittsburgh, Pensilvania; Phoenix, Arizona; San Marcos, Texas, y Savannah, Georgia.

En la ciudad de Nueva York sus calles volvieron a estremecerse con una masiva demostración de respaldo a ese país de América Latina que es blanco de la agresividad y el intervencionismo de la actual administración republicana.

Fotos: Deisy Francis

Ver también

Europa insta a respetar derecho internacional tras acción de EEUU en Venezuela

Compartir        BRUSELAS/Xinhua Los líderes y Gobiernos de Europa expresaron hoy sábado su fuerte preocupación por la …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.