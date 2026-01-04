TSV designa a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

Compartir

CARACAS/Xinhua

La sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció en la noche de este sábado su decisión de designar a la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.

La decisión del Poder Judicial fue leída en cadena nacional de radio y televisión por la magistrada Tania D’Amelio.

«Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada, todas las atribuciones deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta», precisa el dictamen judicial.

La decisión del TSJ también establece que la función de presidenta encargada por parte de Rodríguez «se ejerza de inmediato».

En el pronunciamiento, se argumenta la «ausencia forzosa del presidente de la República», a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro de Nicolás Maduro.

Para el TSJ, la citada situación «configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones» y, por tanto, es necesario «garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación».

En la madrugada de este sábado, fuerzas militares estadounidenses atacaron diversas zonas de Caracas y el centro de Venezuela, y sacaron del país al presidente Maduro y su esposa Cilia Flores.

