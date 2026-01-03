Europa insta a respetar derecho internacional tras acción de EEUU en Venezuela

Compartir

BRUSELAS/Xinhua

Los líderes y Gobiernos de Europa expresaron hoy sábado su fuerte preocupación por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, subrayando la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU, a la vez que pidieron distensión y diálogo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país lanzó un ataque en Venezuela y capturó al presidente, Nicolás Maduro, quien fue sacado del país junto con su esposa. Venezuela, por su parte, denunció la acción como una «agresión militar» luego de las explosiones reportadas en Caracas.

INSTAN A RESPETAR DERECHO INTERNACIONAL

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo hoy que está profundamente alarmado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y subrayó la necesidad de defender el derecho internacional.

En una publicación en redes sociales, Turk instó a todas las partes a ejercer moderación, subrayando que la protección de las personas en Venezuela es lo primordial y debe ser la pauta de cualquier acción.

En la plataforma X, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, señaló que la Unión Europea (UE) sigue la situación en Venezuela «con gran preocupación», e instó a la distensión pidiendo una solución con total respeto del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Reiteró el apoyo de la UE hacia una solución pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, pidió moderación, al subrayar que debían respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

España también hizo un llamado a la «distensión» y «responsabilidad». Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dijo que Madrid sigue con atención los acontecimientos y subrayó que «el derecho internacional necesita ser respetado».

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 136.000 ciudadanos españoles vivían en Venezuela en 2023.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, instó a una reducción de tensiones, y respeto hacia el derecho internacional y la Carta de la ONU, así como la promoción de la seguridad pública y la calma.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, describió la situación como una grave escalada y dijo que espera que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna rápidamente para discutir los acontecimientos, subrayando la necesidad de defender el derecho internacional.

CONDENA A LA INTERVENCIÓN «ILEGAL»

Francia asumió una muy firme postura, y el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, expresó una abierta oposición a la operación militar de Estados Unidos. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, advirtió que este tipo de acciones erosionan los fundamentos del derecho internacional y podrían tener «consecuencias graves para la seguridad mundial, que no perdonarán a nadie».

Subrayó que «ninguna solución política duradera puede imponerse desde fuera y que sólo los pueblos soberanos deciden su propio futuro». Reiteró el compromiso de Francia con la Carta de las Naciones Unidas como un principio guía de la acción internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, David Van Weel, hizo un llamado a todas las partes para que eviten una mayor escalada y cumplan con el derecho internacional, mientras que el primer ministro, Dick Schoof, señaló que el gabinete estaba siguiendo de cerca los acontecimientos.

Sin embargo, varios legisladores neerlandeses condenaron el ataque de Estados Unidos por considerarlo ilegal. El líder del Partido Socialista, Jimmy Dijk, advirtió que esa expansión militar está alimentando la inestabilidad internacional y poniendo en peligro las vidas, y subrayó que Países Bajos debe condenar el ataque. El líder del Partido Verde Izquierda-Laborista, Jesse Klaver, y Christine Teunissen, del Partido por los Animales, denunciaron la acción de Estados Unidos como «ilegal».

En los países nórdicos también surgieron preocupaciones legales. El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, expresó que: «La intervención estadounidense en Venezuela no se ajusta al derecho internacional».

En Grecia, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el país está siguiendo de cerca los acontecimientos. Sin embargo, miles de personas se manifestaron en Atenas y otras ciudades para condenar lo que describieron como una violación de la soberanía de Venezuela. Frente a la embajada y el consulado de Estados Unidos, los manifestantes corearon «Todos somos venezolanos» y criticaron a Estados Unidos por socavar el derecho internacional.

PREOCUPACIONES POR RESTRICCIONES

El Gobierno alemán también expresó su profunda preocupación, y su equipo de crisis se reunió hoy en la Oficina Federal de Asuntos Exteriores para evaluar la situación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania indicó que la situación seguía sin estar clara en algunas partes y que Berlín se está coordinando estrechamente con sus socios internacionales mientras mantiene estrecho contacto con su embajada en Caracas.

En Reino Unido, el primer ministro, Keir Starmer, subrayó que el país no estaba involucrado en la operación de Estados Unidos. Aunque se abstuvo de emitir un juicio político inmediato, destacó la necesidad de establecer todos los hechos y confirmó que se estaban realizando esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos en Venezuela.

Starmer dijo que había alrededor de 500 ciudadanos británicos en Venezuela.

