El FMLN condena acciones militares contra Venezuela y exige libertad para Nicolás Maduro

Compartir

Redacción Nacionales

SAN SALVADOR – El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) emitió este 3 de enero de 2026 un comunicado oficial en el que expresa su «más firme y fraterna solidaridad» con el pueblo de Venezuela y su gobierno. La declaración surge tras conocerse del secuestro del presidente Nicolás Madura, esta madrugada, luego de ataques militares perpetrados por los Estados Unidos.

Demanda de libertad y soberanía

El partido de izquierda salvadoreño inició su mensaje exigiendo la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su compañera de vida, quienes, según el texto, se encuentran privados de su libertad. El FMLN calificó la situación actual como una «agresión imperialista» que no solo afecta a la nación sudamericana, sino que representa una amenaza latente para toda América Latina.

«Condenamos enérgicamente esta nueva agresión que atenta contra la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos», reza el comunicado leído en San Salvador por Silvia Cartagena.

Para el FMLN, las acciones militares representan una escalada de violencia histórica contra los países que buscan construir caminos de justicia social fuera de la influencia externa. El comunicado enfatiza que Venezuela está resistiendo los mismos bloqueos y amenazas que otros pueblos de la región han enfrentado en el pasado.

Finalmente, el partido de izquierda hizo un llamado internacional a los pueblos del mundo para que alcen la voz y no guarden silencio ante lo que consideran un atropello a la dignidad y la paz regional.

Asimismo, reafirmaron su compromiso antiimperialista, posicionándose «del lado de los que luchan» y exigiendo el respeto al derecho de Venezuela de decidir su propio destino sin injerencias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...