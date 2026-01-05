Jueza de España frena uso político de Interpol contra fotoperiodista salvadoreño

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLaino

El fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales fue puesto en libertad por una jueza de la Audiencia Nacional Española luego que el viernes fuese detenido en Sevilla cuando solicitaba asilo político tras el acoso policial y estatal en El Salvador.

La detención de Rosales en el sur de España se dio luego que el gobierno salvadoreño activó una alerta de búsqueda y captura de la INTERPOL. El fotoperiodista en El Salvador fue sometido al acoso policial por amenazas y un proceso judicial infundado por agrupaciones ilícitas y hurto informático bajo el régimen de excepción, según informó la APES el pasado viernes.

Por esta detención, el gremio periodístico se alertó, una de las instituciones que se pronunció fue la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) quienes pidieron seguir el debido proceso.

Fue la mañana del sábado que se informó sobre la liberación del fotoperiodista. La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) celebró la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de España, María Ardón, de otorgar la libertad al periodista salvadoreño Diego Rosales, quien fue detenido la mañana del viernes 2 de enero en Sevilla tras la activación de una alerta INTERPOL emitida en El Salvador.

Diego Rosales continuará en España con su proceso de solicitud de asilo, el cual inició tras su exilio de El Salvador junto con su familia, luego de enfrentar acoso policial. “Para la Red es importante que países como España garanticen el respeto al debido proceso y dejen sin efecto el uso abusivo de las alertas INTERPOL como mecanismo de persecución política contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, señaló la RCP.

Como gremio, la Red hizo un llamado al Estado español para que otorgue el asilo político al periodista Diego Rosales, ante la posibilidad de una solicitud de extradición formal por parte de El Salvador, “país en el que diversos organismos internacionales han documentado la falta de independencia judicial y el incumplimiento del debido proceso.

“Es urgente que los Estados miembros de INTERPOL analicen el cumplimiento del debido proceso en los países de Centroamérica, que cada vez más están siendo cooptados por regímenes autoritarios o figuras antidemocráticas, tal como se ha documentado en Guatemala con el Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras, así como en los regímenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y el de Nayib Bukele en El Salvador”, puntualizó la red.

La RCP recordó que el artículo 3 del Estatuto de INTERPOL prohíbe estrictamente a la organización intervenir o participar en asuntos de naturaleza política, militar, religiosa o racial, y establece que su misión se enfoque exclusivamente en la cooperación policial internacional para combatir delitos comunes, con esto, se garantiza la neutralidad y la no injerencia en asuntos internos de los países miembros.

Diego Rosales documentó para los medios salvadoreños La Prensa Gráfica y El Faro, este último exiliado del país tras un intento de captura contra sus miembros. De hecho, según el gremio, la libertad de prensa y de expresión en El Salvador atraviesa uno de los momentos más críticos.

Incluso, la principal asociación que defiende los derechos de los periodistas, la APES, cerró sus operaciones en el país ante el creciente hostigamiento del gobierno de Nayib Bukele quién no tolera los cuestionamientos y las críticas sobre la transparencia y la rendición de cuentas las cuales han sido nulas.

Solo en el año 2025 la APES registró al menos 43 periodistas exiliados a consecuencia del hostigamiento del gobierno, agravado con el régimen de excepción, medida que suspende los derechos fundamentales de todos los salvadoreños y se presta a arbitrariedades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...