Colectivo de Solidaridad con Venezuela en El Salvador rechaza “agresión imperialista”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Colectivo de Solidaridad con Venezuela en El Salvador rechazó y condenó el ataque militar a Venezuela y secuestro del presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, acto que calificó como una “agresión imperialista”.

La madrugada del sábado 3 de enero fuerza militares de los Estados Unidos atacaron varios puntos estratégicos de Venezuela, incluida en su capital, Caracas, y los estados de Aragua, Miranda y La Guaira, causando muerte y destrucción.

Las tropas de asalto secuestraron al presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York, el mismo sábado, utilizando varios medios de transporte, tal como lo reveló el mismo presidente Donal Trump, en conferencia de prensa ofrecida en su residencia, en Miami.

La ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le reclamó el sábado a media mañana a Trump garantías de vida de Maduro y su esposa estaban vivos. Al mediodía Trump habló de la operación y de la “extracción” del presidente Maduro.

“Este brutal ataque militar contra Venezuela es la continuidad de la escala de acciones que Estados Unidos viene realizando contra el país bolivariano acompañado de más de 1000 medidas coercitivas desde que inició el proceso revolucionario impulsado por el comandante Hugo Chávez. Las administraciones, sean demócratas como republicanas han tenido como objetivo derrotar el proceso revolucionario bolivariano”, señaló el colectivo de solidaridad salvadoreño.

El actual gobierno de Trump, han intensificado los ataques llevándolo a un nuevo nivel con operaciones militares en el Caribe, con portaaviones, barcos de guerra y 10.000 militares, atacando a lanchas de pescadores y asesinando a los mismos bajo el falso cargo de “narcoterroristas”.

El colectivo también afirmó que es falso el argumento de EEUU al vincular al presidente legítimo de Venezuela, Nicolas Maduro, con carteles de la droga, para justificar el ataque militar y el secuestro del mandatario venezolano.

“En realidad, el verdadero motivo de esa campaña imperial es apoderarse de sus recursos naturales de Venezuela en particular del petróleo que tiene las mayores reservas comprobadas del mundo, tal como lo expresó el mismo presidente Trump, el sábado durante la conferencia de prensa.

La acción del gobierno de Estados Unidos este 3 de enero es una flagrante violación de los derechos y leyes internacionales consagrados la Carta de la ONU y demás organismo del mundo, señala, tras exigir a los organismos internacionales y los gobiernos progresista del mundo “condenen y exijan el cese de la agresión imperialista, además de la liberación de Maduro y su esposa.

“Nos sumamos al clamor latinoamericano y mundial contra a la agresión imperialista y de solidaridad con el pueblo de Bolívar y Chávez. Es necesario la movilización junto al resto de las fuerzas antiimperialistas en solidaridad con Venezuela y con su gobierno bolivariano, exigimos la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y que el gobierno de EEUU sea llevado a juicio y condenados por sus acciones”, finalizó.

El partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) emitió este 3 de enero de 2026 un comunicado oficial en el que expresa su «más firme y fraterna solidaridad» con el pueblo de Venezuela y su gobierno.

El FMLN calificó la situación actual como una «agresión imperialista» que no solo afecta a la nación sudamericana, sino que representa una amenaza latente para toda América Latina.

«Condenamos enérgicamente esta nueva agresión que atenta contra la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos», reza el comunicado leído en San Salvador por Silvia Cartagena.

Para el FMLN, las acciones militares representan una escalada de violencia histórica contra los países que buscan construir caminos de justicia social fuera de la influencia externa. El comunicado enfatiza que Venezuela está resistiendo los mismos bloqueos y amenazas que otros pueblos de la región han enfrentado en el pasado.

También, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), condenó la agresión imperialista contra Venezuela.

El BRP, a través de un comunicado, señaló que la agresión militar a Venezuela y el «secuestro» del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte el Gobierno de Estados Unidos, es un acto «de barbarie» que debe ser condenado por todos los pueblos del mundo y que no debe quedar impune.

A juicio del BRP, «no solo se trata de una violatoria de las normas jurídicas internacionales, sino de una acción criminal contra el pueblo venezolano y el derrocamiento de su presidente por parte del mayor Estado imperialista».

El Bloque destacó que el pueblo venezolano «saldrá victorioso» de la escalada agresiva de Donal Trump y su Gobierno.

«Es necesario que los pueblos y los gobiernos de izquierda y progresistas del mundo construyan un escudo de solidaridad con Venezuela y con ellos mismos, para ayudar derrotar todas las agresiones imperialistas», concluyó el BRP.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...