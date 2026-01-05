Padre Cruz señala que la verdadera conversión nace del corazón

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre José Antonio Cruz presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su evangelio habló sobre la conversión de un mundo de pecado a un mundo de luz, libre de todo mal.

El religioso destacó que El Señor es el único que puede convertir un corazón de pecado a un corazón de gracia, que esté alineado con Dios y sus planes. “Ya sea que estemos en el camino del Señor, hayamos tenido nuestra conversión o aún no, la necesidad de frecuentar la palabra de Dios, de acercarnos a este Mesías salvador, es siempre presente, no se termina”.

Ya que las ideas enemigas es que las personas, con frecuencia busquen otros caminos que no llevan al Señor. “Lo que es de Dios lo tenemos que interpretar y sabemos reconocer cuando algo es de Dios, porque nos invita a ver con la dignidad que posee cada uno. No se nos habla de injusticia en el Evangelio ni violencia, ni de escándalo, sino en ir al corazón de la persona, convertirles”.

Ya que del corazón de la persona surgen los males y ahí es necesario hacer la conversión. El padre destacó que la maldad se presenta en la aspiración de la riqueza, y todo aquello que corrompe a la persona.

José Antonio Cruz subrayó que el corazón se debe transformar cada día. “Sí ha crecido espiritualmente, reconoce que no puede abandonar en ningún momento la oración, que no puede abandonar en ningún momento, sentarse a reflexionar la palabra de Dios, y el día que lo haga, va a perderse, irá a parar donde no quiere, en caminos de perdición”.

“Es que el mal va entrando en la persona de una manera tan desapercibida, que cuando nos damos cuenta, ya ha crecido bastante en nosotros, y es el desafío constante. El mal no se presenta como en esas películas de terror (…) ese no es el diablo, no es el pecado, no es nada de eso. Sino que va a transformarse, dice, en el corazón de la persona, como el deseo de riqueza, de soberbia, la ira, el enojo, el rencor, todas estas cosas son manifestaciones del pecado, del enemigo, que ha pervertido a la humanidad”, explicó el padre en el evangelio.

En la Santa Misa de Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, asistieron estudiantes de Boston y Pensilvania, Estados Unidos, quienes en la procesión de ofrendas presentaron la frase «La Paz Esté con Ustedes», simbolizando que, si entre todos se está en paz, se logrará un mundo más fraterno, justo y pacífico.

