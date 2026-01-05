“El Salvador debe ver en Venezuela un espejo de lo que ocurre cuando el poder se concentra sin límites”

Diputado Francisco Lira:

Redacción Nacionales

Diputados de oposición de El Salvador reaccionaron sobre lo acontecido en Venezuela, donde Estados Unidos secuestró a su presidente, Nicolas Maduro Moro.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, dijo que todo aquel que rompa las reglas en la democracia y se aferre al poder, tendrá que rendir cuentas en algún momento de la historia. En ese sentido, señaló que El Salvador debe verse en un espejo.

“Nada es para siempre. Toda dictadura termina cayendo. El Salvador debe ver en Venezuela un espejo claro de lo que ocurre cuando el poder se concentra sin límites”, dijo Lira, a través de su cuenta en X.

Las declaraciones del legislador son en referencia a Bukele ya que el jefe de Estado controla los 3 órganos fundamentales del Estado, además del ministerio público. Bukele no rinde cuentas y oculta casos de corrupción, según lo evidencian las investigaciones fiscales y periodísticas.

“Tarde o temprano, quienes hoy abusan del poder en el país, tendrán que rendir cuentas por abusar del poder contra la democracia y el pueblo”, finalizó Lira.

También, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz se pronunció en X sobre la situación que atraviesa el pueblo venezolano. “Nuestra solidaridad es con ustedes, no con los abusos de poder ni con las imposiciones que ignoran la dignidad de las personas”.

La legisladora señaló que “ninguna crisis, por grave que sea, debe resolverse sacrificando a los pueblos ni convirtiendo su sufrimiento en un instrumento de disputa de poder”.

Ortiz destacó que el futuro de Venezuela solo puede construirse con instituciones legítimas, procesos verificables y la participación libre de su gente. “Los pueblos merecen vivir sin miedo, decidir su destino y ser escuchados por la comunidad internacional. Venezuela no está sola. La democracia, cuando es auténtica, siempre comienza por el respeto a su pueblo”.

