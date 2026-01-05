BRP condena invasión de EUA en Venezuela para capturar al presidente Maduro

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) condenó la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Es de contextualizar que este sábado, el mundo entero amaneció con la noticia que Estados Unidos había montado un operativo militar para bombardear Caracas y capturar al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro. El operativo fue ejecutado en la madrugada del sábado.

El BRP, a través de un comunicado, señaló que la agresión militar a Venezuela y el “secuestro” del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte el Gobierno de Estados Unidos, es un acto “de barbarie” que debe ser condenado por todos los pueblos del mundo y que no debe quedar impune.

A juicio del BRP, “no solo se trata de una violatoria de las normas jurídicas internacionales, sino de una acción criminal contra el pueblo venezolano y el derrocamiento de su presidente por parte del mayor Estado imperialista”.

Es de contextualizar que Estados Unidos invadió el territorio venezolano y, por ende, su soberanía. La intervención fue rechazada por la mayoría de países de la comunidad internacional. En El Salvador, Bukele ha mostrado una actitud a favor de los planes de Estados Unidos. Sin embargo, no ha brindado una declaración oficial.

En conferencia de prensa, el presidente de EUA, Donald Trump, informó que Maduro estaba en dirección a Estados Unidos en un buque, esposado y con proyecciones a imputar delitos relacionados al narcotráfico y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Entre tanto, Estados Unidos “gobernará” el país sudamericano hasta que haya una transición correcta y legal, según lo reveló Trump en conferencia de prensa.

El Bloque destacó que el pueblo venezolano “saldrá victorioso” de la escalada agresiva de Donald Trump y su Gobierno. “Es necesario que los pueblos y los gobiernos de izquierda y progresistas del mundo construyan un escudo de solidaridad con Venezuela y con ellos mismos, para ayudar derrotar todas las agresiones imperialistas”, concluyó el BRP.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...