Sobre le caso de Venezuela, únicamente preguntas…

Compartir

– Pacífico Chávez

En un mundo tan interconectado todo lo que sucede tiene efectos para todos, en el caso de la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que ha tenido como resultado la extracción de Nicolás Maduro y que, por palabras de Trump, gobernará Estados Unidos mientras sea necesario.

Vienen las siguientes preguntas: ¿Era necesaria la intervención militar?¿tiene derecho a intervenir militarmente?¿Qué razones podrían hacer legítima una intervención militar de una nación a otra? ¿Si hay razones suficientes cuál sería el objetivo? ¿Qué pasos hay que seguir una vez se logre el objetivo?¿Al permitirse la intervención de este tipo de una nación a otra se habilita este procedimiento en otras naciones con una situación parecida?¿Qué naciones estarían habilitadas a ejercer este tipo de procedimientos?¿Quién da el aval para que este procedimiento se ejecute?¿Dónde queda la soberanía del pueblo?¿En el caso especifico de Venezuela era voluntad del pueblo que esto sucediera?¿Está de acuerdo el pueblo venezolano que sean los estadounidenses quienes gobiernen por el momento?¿Quién decidirá en qué momento los estadounidenses deben dejar el gobierno nuevamente en manos de los venezolanos?¿Hasta dónde llega el poder sobre Venezuela que los estadounidenses se han tomado?¿Realmente los Estados Unidos buscan la libertad y la democracia en Venezuela o lo único que realmente les interesa son sus recursos?¿El pueblo venezolano debe permitir que los Estados Unidos tomen decisiones respecto a sus recursos?¿Si en la elecciones recientes hubo un resultado que daba por ganador a Edmundo González no sería lo correcto darle el gobierno?¿Por qué no darle el gobierno a Edmundo González?¿Que debe hacer la OEA?¿Sancionar a Estados Unidos?¿Debería ser quien tome el control?¿Debería llamar nuevamente a elecciones?¿Nombrar una junta de gobierno transitoria?¿O más bien la OEA no tiene porque intervenir?¿Qué dicen otras naciones?¿Cuál debería ser la posición respecto a esta situación?¿Quiénes están a favor y aceptarían esto en sus propios países?¿Y la ONU debería intervenir?¿Que pasa si comienzan a haber intervenciones de este tipo en otras latitudes?¿Y si China hace algo parecido en Taiwán?¿Entonces Rusia está habilitado en el caso de Ucrania?¿Israel con Palestina?¿O todos estos casos por tener diferentes características no entran en este análisis?¿La ONU, la OTAN, la OEA qué rol deben tomar en estas situaciones?¿Debe haber organismos internacionales que tomen el rol de árbitros o mediadores?¿Quién pone freno a las grandes potencias militares?¿Debe haber un freno a su poderío?¿Qué pasa con países como Cuba, Nicaragua que son señalados también como dictaduras y vínculos con narcotraficantes?¿Qué se debe esperar para hacer una intervención similar en estas naciones?¿O por qué no aplica?¿No tienen los mismos recursos naturales y por eso no le interesa a Estados Unidos? ¿Históricamente cuándo ha intervenido Estados Unidos?¿Debería intervenir?¿Qué pasaría si este tipo de intervenciones las hiciera otra potencia como China o Rusia?¿El permitir intervenciones de otras naciones en la propia es democrático?¿Qué tiene de democrático que vengan a tu país otras naciones a “resolver” problemas internos?¿Cada pueblo debe resolver sus problemas sin intervenciones externas?¿Hasta dónde puede llamarse ayuda internacional para resolver problemas internos?¿Qué porcentaje de la población debe estar inconforme con su situación interna para habilitar la intervención internacional? ¿Por qué los pueblos no reaccionan a tiempo y llegan a condiciones donde resolver el problema de gobiernos autoritarios requiere de intervención internacional?¿Hay que esperar que esté bien instaurado el autoritarismo para reaccionar?¿Los pueblos deberían reaccionar ante las primeras señales de abusos de autoridad?¿Cuándo es un abuso de autoridad?¿Por ejemplo, si despiden masivamente sin procedimientos legales es un abuso de autoridad?¿Si un gobierno no rinde cuentas es señal de autoritarismo?¿El uso excesivo de militares es autoritarismo?¿Tener un régimen de excepción de garantías constitucionales por más de tres años es abuso? ¿Capturar personas por sus criticas al gobierno es señal de autoritarismo?¿Tener miedo a criticar al gobierno no es signo de estar bajo un autoritarismo?¿Que los periodistas se marchen del país por temor a ser capturados no es una señal clara de un gobierno autoritario?¿Que los derechos humanos sean atacados en discursos de autoridades de gobierno no es una señal mas de gobiernos abusadores?¿Que personas con carta de libertad no sean liberadas es abuso de autoridad?¿Cambiar la constitución en cuestión de minutos no es abuso?¿Que diputados del oficialismo aprueben todo lo que viene del ejecutivo sin discusión no es acaso una característica de un gobierno autoritario?¿Buscar la reelección indefinida no es señal evidente de autoritarismo?¿Acaso no fue esta una de las acciones hechas por Nicolás Maduro?¿Qué mas debe pasar para que el pueblo salvadoreño considere al gobierno como un régimen autoritario?¿Más despidos?¿explotación minera?¿Más compras de bitcoin?¿Más abusos y uso de la fuerza contra vendedores informales?¿Más leyes aprobadas sin estudio ni discusión?¿Más cambios relámpago en la Constitución?¿Capturas de voces críticas?¿O hay que esperar que se utilice la UMO contra las manifestaciones?¿Hay que esperar que haya asesinatos a opositores?¿Cuándo se debe actuar?¿En qué momento se debe revertir la instauración total de un gobierno autoritario?¿Hasta que se roben las elecciones?¿Es posible aún con elecciones detener el proceso de autoritarismo o ya no hay forma?¿Si ya no hay forma habrá que esperar la intervención al estilo Venezuela..?

«Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...