Romeo Santos y Prince Royce dicen presente en Sevilla como parte de su gira europea

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Dos leyendas de la bachata mundial serán parte del espectáculo musical que organiza la Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, en la histórica Plaza de España. Hablamos de Romeo Santos y Prince Royce, quienes se harán presentes el próximo 25 de junio, como parte de su primera gira en conjunto por el continente europeo «Mejor Tarde que Nunca».

Su participación, marca un hito sin precedentes para la música latina y en particular para la bachata. Entre junio y agosto, del 2026 la gira pisará escenarios en ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla. Con esto se promete ser una experiencia irrepetible con la que ambos artistas comparten el escenario para interpretar canciones de su proyecto en conjunto y que indiscutiblemente los proyectaron internacionalmente.

Romeo Santos considerado el artista que transformó la bachata en un fenómeno mundial, líder y principal compositor de Aventura, fue clave en la internacionalización del género a principios del siglo XXI.

«Mejor Tarde que Nunca», es un encuentro histórico entre dos artistas que han definido el pasado, presente y futuro de la bachata.

Prince Royce, por su parte, representa el puente entre la bachata clásica y el sonido global contemporáneo, quien desde sus inicios ha sabido conectar el género con el pop y las tendencias actuales, lo que le ha permitido lograr grandes éxitos en el mercado latino como internacional, dándole premios Billboard, Latin American Music Awards, asimismo algunas nominaciones en los Latin Grammy.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...