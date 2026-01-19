Nayib Bukele asegura que guerra con pandillas no ha tenido ninguna baja civil

Redacción Nacionales

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo esta mañana que durante la guerra contra las pandillas implementada desde marzo de 2022 no han tenido “ninguna baja civil”.

Las declaraciones las brindó este lunes en un discurso durante un desayuno nacional de oración. Donde habló a favor de la seguridad pública y de su Gobierno con el régimen de excepción.

“Como todos ustedes saben, El Salvador es un país que ha sufrido mucho, tuvimos dos guerras, la guerra civil en los ochentas y luego la guerra que vino después, que fue más sangrienta aún que la misma guerra civil, que fue la guerra de las pandillas, la dictadura de las pandillas, como yo le llamo”, comentó Bukele.

Bukele remarcó que en El Salvador “había una dictadura, la dictadura de las pandillas, la dictadura del crimen, y la gente sufría esa dictadura, que además era cruel, tanto que llegaba a cortarle las manos a sus ciudadanos. Y ese fue uno de miles, de cientos, de miles de caso”.

Es entonces que, en marzo de 2022, Bukele y la Asamblea Legislativa imponen un régimen de excepción para combatir “frontalmente a las pandillas”. “Al día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Y nadie puede dudarlo”, comentó Bukele.

A la fecha, se han detenido a más de 90 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Si bien Bukele señala que no ha habido “ninguna baja civil”, lo cierto es que organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la muerte de inocentes dentro de los centros penales.

De hecho, Socorro Jurídico Humanitario reporta un total de 470 decesos al cierre de 2025. De esa cifra 441 no eran pandilleros.

