Guatemala en primer día de Estado de Sitio por crisis carcelaria

Compartir

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

Guatemala amanece hoy en el primer día de Estado de Sitio tras la declaratoria del presidente Bernardo Arévalo, como medida para garantizar la seguridad y utilizar toda la fuerza contra las pandillas.

A partir de motines en tres cárceles, controlados la víspera en la tarde, y la muerte de al menos ocho policías en las calles en respuesta de grupos criminales, el mandatario explicó que esta condición no altera la vida cotidiana.

Mediante un mensaje en cadena nacional, el jefe de Estado aseguró que tampoco compromete el funcionamiento de las instituciones, ni la movilidad de los chapines, los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro.

Las clases (del sector privado) fueron suspendidas sólo para este lunes como una medida preventiva, amplió Arévalo junto a los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de Defensa, Henry Sáenz.

La aplicación del Estado de Sitio por 30 días -precisó- se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población.

Analistas recalcaron a Prensa Latina que las autoridades podrían cerrar caminos, carreteras, restringir el paso de personas hacia determinado lugar, así como reuniones, eventos organizados o la portación de armas en lugares públicos.

Según la Constitución, acotaron, las detenciones durante este tiempo pueden darse durante un patrullaje o retén, sin orden judicial, y los interregatorios, antes solo posibles por fiscales, ahora podrían producirse de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).

Todos los mandos y entidades estatales, en base al artículo 19 de la Carta Magna, están obligados a prestar a las fuerzas del orden el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia.

Distintas organizaciones, como la Asociación de Periodistas de Guatemala, condenaron el fin de semana de violencia en el país y expresaron su solidaridad con los ocho uniformados víctimas mortales de acciones orquestadas por pandillas.

El Colegio de Abogados y Notarios señaló que estos actos atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática.

Exhortó a las autoridades a dar con los responsables y a que, siguiendo el debido proceso, se les impongan las sanciones penales con severidad.

Los operativos estratégicos, de acuerdo con los reportes de la PNC, permitieron la captura de 17 terroristas (pandilleros) y el rescate de los 46 guardias del sistema penitenciario tomados como rehenes.

El Instituto de Turismo afirmó que continúa operando con total normalidad, al cumplir su rol de asistencia, orientación e información a los visitantes nacionales y extranjeros.

Llamó a seguir las indicaciones de las autoridades, atender las disposiciones vigentes y consultar únicamente fuentes oficiales y confiables de información.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...