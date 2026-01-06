ONU condena agresión de EEUU a Venezuela

Compartir

Ginebra/Prensa Latina

La intervención militar de Estados Unidos atenta contra la soberanía de Venezuela, la Carta de las ONU y la seguridad internacional, aseveró hoy la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

En declaraciones a la prensa, Shamdasani afirmó que, desde la agresión perpetrada por Washington el 3 de enero (que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores), todos los Estados son menos seguros.

Además, consideró que dicha acción viola las normas del derecho internacional y el principio de la Carta de la ONU que establece que los países miembros no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ninguna nación.

Por su parte, el secretario general del organismo multilateral, António Guterres, alertó la víspera sobre las repercusiones de lo ocurrido en la región y en las relaciones entre Estados.

“El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos de adherirse a todas las disposiciones de la Carta”, afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia de respetar ese documento en su totalidad, todos los demás marcos jurídicos aplicables, la independencia política e integridad territorial de los Estados.

Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, exigió el respeto a la soberanía de su país y la liberación inmediata de Maduro y su esposa.

Al intervenir en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, Moncada demandó que sea condenado el uso de la fuerza contra la República Bolivariana, que se reafirme el principio de no adquisición de territorios y recursos mediante la fuerza, y que sean adoptadas medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.

Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas se toleran o relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, aseveró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...