Compartir

Miguel Ángel Chinchilla

Escritor

Habiendo nacido Jesús, en Belén de Judá, conocida como Palestina de los Filisteos, durante el gobierno de Netanyahu, reconocido como el nuevo Herodes, llegaron unos magos que eran astrólogos preguntando por el palestino recién nacido.

El imperio de occidente, con aviesas intenciones había echado a correr el rumor de que aquel bebé sería el próximo rey de Judea, y obviamente aquello, Netanyahu no lo podía aceptar. Además, antiguas escrituras hablaban de una profecía sobre aquellos hechos, y por eso el nuevo Herodes y todo el Sanedrín quedaron intranquilos con semejante noticia.

Luego entonces, Netanyahu hizo venir a los magos astrólogos y les ordenó que le informaran lo concerniente sobre aquel niño, porque también él quería conocerlo y visitarlo. Pero los astrólogos sospechando sobre las intenciones de Netanyahu, al llegar a Belén pusieron en alerta al padre del recién nacido para que huyera con su familia lo más pronto posible.

Netanyahu, al enterarse de la traición de aquellos magos, que igualmente huyeron por otro camino, se enfadó tanto, que apretando con furia la base de su menorah, cual, si fuera un báculo, envió a su ejército y sus aviones ultrasónicos para que masacraran a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores.

Realmente rompía el corazón escuchar los gritos, lamentos y sollozos de miles de mujeres inconsolables, que lloraban mirando impotentes hacia el cielo la muerte de sus hijos masacrados por las bombas de Netanyahu, el nuevo Herodes. De todos modos, más o menos tres décadas después, otro descendiente de Netanyahu logró asesinar por fin a Jesús el palestino, y así las garras del poder y la impunidad se han venido expandiendo a lo largo de los siglos, y como suele decirse, parte sin novedad.

A lo mejor hayan tenido razón los Reyes Católicos a finales del siglo XV y el mentado Adolfo casi a mediados del siglo XX, en lo relativo a deshacerse de los judíos, transformados hoy día en una jauría de perversos sionistas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...