Líderes europeos reafirman soberanía de Groenlandia

OSLO/Xinhua

Los líderes de siete países europeos reafirmaron hoy martes que Groenlandia «pertenece a su pueblo» y subrayaron que las cuestiones concernientes a Dinamarca y Groenlandia deben ser decididas exclusivamente por Dinamarca y Groenlandia, dice una declaración conjunta.

La declaración, emitida por la Oficina de la Primera Ministra de Dinamarca, fue firmada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro polaco, Donald Tusk, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y el primer ministro británico, Keir Starmer.

«Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solamente a ellos, decidir sobre los asuntos concernientes a Dinamarca y Groenlandia», indica la declaración.

Los líderes subrayaron que la seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica. Indicaron que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y que los aliados europeos están aumentando su presencia allí.

La declaración indicó que el reino de Dinamarca, incluyendo a Groenlandia, es parte de la OTAN, y dijo que la seguridad en el Ártico se debe lograr colectivamente con los aliados de la OTAN, entre quienes está Estados Unidos, manteniendo los principios de la Carta de la ONU, y resguardando la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.

Al calificar a Estados Unidos como un «socio esencial», los líderes europeos hicieron referencia al acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo en una entrevista telefónica con The Atlantic que Estados Unidos necesita «absolutamente» a Groenlandia. También habló sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El mes pasado, Trump anunció el nombramiento del gobernador de Luisiana. Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, renovando la tensión diplomática entre Washington y el Reino danés.

Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Trump ha expresado reiteradamente su interés de lograr el control de Groenlandia, diciendo que no descartaría el uso de la «coerción militar o económica» para conseguir ese objetivo.

