Trump analiza opciones para adquirir Groenlandia, incluyendo uso de ejército, dice Casa Blanca

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo están sopesando «una serie de opciones» para adquirir Groenlandia, perteneciente a Dinamarca, incluyendo «utilizar el ejército de Estados Unidos», dijo este martes en una declaración la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar el ejército de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe», dijo Leavitt a Xinhua en una declaración enviada por correo electrónico.

Leavitt señaló que «el presidente Trump ha dejado saber con claridad que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos, esto resulta vital para disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico».

El jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el lunes que nadie combatiría a Estados Unidos si tratara de apoderarse de Groenlandia, la cual es un territorio autónomo de Dinamarca.

Es «la postura formal del Gobierno de Estados Unidos que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos», dijo Miller en una entrevista con CNN.

«Sí necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa», reiteró Trump en una entrevista telefónica el domingo con The Atlantic en la que reafirmó que Venezuela podría no ser el último país sujeto a una intervención de Estados Unidos, a la vez que afirmó que corresponde a otros decidir qué es lo que un ataque estadounidense en gran escala contra Venezuela significa para Groenlandia.

«Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo cesa, incluyendo la OTAN, y por ende la seguridad establecida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial», advirtió el lunes en su respuesta la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca emitieron una declaración conjunta en la que se indicó que «corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y sólo a ellos, decidir en asuntos relacionados con Dinamarca y Groenlandia».

Los líderes enfatizaron que la seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y que resulta crítica para la seguridad internacional y trasatlántica, e indicaron que la OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y que los aliados europeos están incrementando su presencia en la zona.

Desde que asumió su cargo en enero de 2025, Trump ha expresado en repetidas ocasiones interés en tener el control de Groenlandia y ha indicado que no descarta el uso de la «coerción militar o económica» para alcanzar ese objetivo.

