Presidenta encargada de Venezuela designa nuevo vicepresidente sectorial de economía

CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la designación de Calixto Ortega como vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, con la responsabilidad de coordinar los ministerios e instituciones vinculados al aparato económico y productivo del país.

El anuncio se realizó durante la instalación de la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial.

Ortega es economista egresado de la Universidad del Zulia y posee estudios de posgrado en Administración de Negocios y Política Económica en universidades de Estados Unidos.

Se desempeñó como presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025, además de haber ocupado cargos en el sector energético y diplomático.

Desde esta nueva responsabilidad, la Vicepresidencia Sectorial de Economía y Finanzas tendrá como objetivos centrales el incremento de la producción agrícola y el aumento de la soberanía alimentaria, sustituyendo productos que se importan con producción nacional.

Asimismo, la presidenta encargada explicó que, una vez cumplidas las metas de pleno abastecimiento nacional, «podremos avanzar hacia la exportación de alimentos para el Caribe, Latinoamérica y Centroamérica».

Calixto Ortega llega al Gobierno nacional en un contexto complejo, luego de que el pasado 3 de enero Estados Unidos bombardeara Caracas y otras tres ciudades, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense y presentados ante la justicia.

