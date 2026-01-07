PNC detiene a varios sujetos que transportaban droga

Compartir

Redacción Nacionales

En las últimas horas, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de varios sujetos a quienes se les incautó droga. La detención se dio en diferentes puntos del país.

La institución policial informó en su cuenta de X (antes Twitter), que, en los controles vehiculares en el departamento de La Paz, capturaron a cuatro sujetos quienes transportaban droga en dos vehículos.

Los sujetos fueron identificados como: Medardo Alberto Avilés Rivas, José Roberto Amaya de Paz, José Alejandro Ventura Amaya y Jefferson Ariel Amaya Pineda. Todos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

También, con varias porciones de marihuana, la PNC capturó a Gilberto Hermógenes Piche Herrera, de 29 años. Al sujeto se le incautó dinero en efectivo, una balanza y un vehículo.

El sujeto fue intervenido sobre la 9ª Avenida Norte y 5ª calle poniente, en San Salvador, cuando intentó darse a la fuga al notar la presencia policial. Será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.

También, por el delito de posesión y tenencia de drogas será remitido Jorge Alexander González Coreas, de 21 años, a quién se le incautó, una porción de marihuana y una porción de cocaína, un celular y además de $300 en efectivo. El sujeto fue intervenido en la urbanización Cumbres de San Bartolo, en Tonacatepeque, San Salvador Este.

En conferencia de prensa, el gabinete de Seguridad informó que durante todo el año 2025, las autoridades incautaron 25 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en más de 600 millones de dólares. De esas 25 toneladas, al menos 22.5 fueron incautadas por la Marina Nacional en más de 15 operativos en altamar, según lo informó el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.

