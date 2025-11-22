Juzgado ordena instrucción contra pareja acusada de posesión de marihuana

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó instrucción en contra de César Giovanni Cerón Catacho y Vanessa Andrea Rodríguez Andrade, acusados del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

Este delito está previsto y sancionado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública. En el caso del procesado César Cerón, continuará bajo detención provisional, mientras que Vanessa Rodríguez seguirá bajo medidas sustitutivas a la detención.

De acuerdo con la relación circunstanciada de los hechos, la pareja fue detenida el 15 de noviembre de este año, durante un operativo policial en la colonia IVU, Centro Urbano Monserrat, en San Salvador. Agentes policiales observaron a la mujer en aparente estado nervioso y, al ser requisada, se le encontró una porción mediana de material vegetal. Además, portaba una llave de vehículo que manifestó ser de su compañero de vida, César Catacho.

Al revisar el vehículo, el procesado manifestó que en la parte trasera tenía marihuana. Las pruebas de campo lo confirmaron, con un pesaje de 23.6 gramos y con una capacidad para fabricar 47.2 cigarrillos, según información de la PNC.

Tras valorar los indicios mínimos en la audiencia inicial, el juzgado consideró que existe evidencia suficiente que demuestra la existencia del delito, así como la probable participación de los procesados en los hechos acusados, por lo que el caso continuará a la etapa de instrucción.

Prisión para dos sujetos por posesión de marihuana

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decretó instrucción formal con detención provisional contra Samuel Alejandro R. M., de 20 años, y Daniel Ernesto R. M., de 21 años, acusados por el delito de posesión y tenencia de marihuana, según informó Centros Judiciales de El Salvador.

La decisión fue tomada luego de que la jueza considerara incompletos los arraigos presentados por la defensa durante la audiencia inicial. El caso pasará a conocimiento del Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, mientras que los procesados deberán ser remitidos al Centro Penal La Esperanza, en San Luis Mariona.

Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el pasado lunes, en el final de la avenida Guayacán de la urbanización Los Ángeles, en Soyapango. Un equipo del Comando de Fuerzas Especiales observó a los imputados sentados en la calzada y, al proceder a su registro preventivo, les encontró 27.6 gramos de marihuana, valorados en $97.42, cantidad suficiente para la fabricación de aproximadamente 55 cigarrillos.

Las autoridades informaron que uno de los procesados, Daniel Ernesto, se desempeña como motorista de la ruta 41-B desde junio de este año.

