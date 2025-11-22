FGR ha allanado 20 negocios por comercializar dispositivos electrónicos obtenidos de manera ilegal

Compartir

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue los allanamientos a los establecimientos donde reparan dispositivos electrónicos; el ministerio público fiscal acusa a sus propietarios de comercializar mercadería que fueron hurtados.

La FGR, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutó varios registros en Santa Tecla y Lourdes Colón, en el departamento de La Libertad. El objetivo de las autoridades es “desmantelar distintos negocios que se dedican a la compra, venta y reparación de teléfonos celulares y otros aparatos que fueron obtenidos de manera ilegal”.

Según la fiscalía, hasta el momento, las autoridades han allanado 20 negocios diferentes que no poseen la documentación necesaria para comercializar los aparatos electrónicos. Muchos de estos negocios compran las hueseras de dispositivos para sacar piezas como micrófonos, bocinas, cámaras etc. En la mayoría de casos, las compran a los mismos clientes que llegan a reparar sus dispositivos, por lo que documentar estas compras no suele ser de importancia, según lo expuesto por vendedores consultados por este medio.

La FGR señaló que durante el procedimiento, se han capturado a varias personas a quienes se les acusa del delito de receptación y, además, se han decomisado teléfonos celulares, tablets y computadoras, incluyendo computadoras entregadas por el gobierno que no tienen un respaldo legal de adquisición.

La Policía Nacional Civil también informó sobre operativos en diferentes puntos del país y enlistó a los detenidos. “Decenas de celulares y tablets, producto del robo y hurto de aparatos fueron incautados a estos sujetos”, dijo la PNC en sus redes sociales mientras colocó los nombres y fotografías de los procesados.

Los capturados fueron identificados como: José Antonio Peña Olmedo, Carlos Arturo Evangelista Gómez, Pedro de Jesús Carrillo Ventura, Bryan Alexander Sorto Rodríguez, Saúl Ernesto Cuéllar Hernández y Mario Ernesto Miranda Guillén. Estos fueron intervenidos en los distritos de Santa Tecla, La Libertad Sur, y San Marcos, San Salvador Sur. Todos serán remitidos por el delito de receptación.

La institución policial también informó que en diferentes zonas de San Vicente capturaron a 3 personas, quienes presuntamente se dedicaban a la compra y venta de celulares sin documentos que respalden la legalidad de los aparatos.

Los capturados fueron identificados como: Francisco Javier Guerrero Rodríguez, César Osmaro Guerrero Rodríguez y José Francisco Alvarado Hernández. La PNC les incautó celulares y tablets que serán sometidos a las investigaciones necesarias para determinar su procedencia. Los sujetos serán remitidos por el delito de receptación.

Los operativos y allanamientos iniciaron el 13 de noviembre en el Centro Histórico de San Salvador. Seis personas fueron detenidas en estos operativos desarrollados en el Mercado Hula Hula, Sagrado Corazón y alrededores de la Plaza Libertad.

