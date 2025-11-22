Un padre y sus dos hijos mueren al ser embestidos en carretera a Acajutla

Compartir

Accidentes dejan víctimas mortales

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A tempranas horas de este viernes se reportó la muerte de un hombre junto a sus dos hijos, quienes se conducían en bicicleta rumbo a su trabajo, en la carretera que de Acajutla conduce a Jujutla, a inmediaciones del cantón Morro Grande.

Las víctimas fueron embestidas por un microbus conducido por una mujer, que dejó además un cuarto lesionado, quien fue llevado gravemente a un hospital.

Sobre el suceso, testigos señalaron que los 4 hombres se desplazaban en 2 bicicletas en dirección a su trabajo, cuando fueron embestidos por un microbus y sus cuerpos fueron lanzados a la cuneta.

La detenida solo fue identificada como Orbelina Guadalupe, y será investigada por el trágico hecho.

En otros accidente se reportaron por lo menos cuatro fallecidos y varias lesionadas, en hechos ocurridos entre la noche del jueves y la mañana del viernes en distintas carreteras del país.

La Policía Nacional Civil (PNC) y Protección Civil informó sobre un accidente ocurrido el jueves en el kilómetro 113 y medio de la carretera Panamericana, en el distrito de Chinameca, San Miguel Oeste.

Un motociclista chocó con otro vehículo y, tras el impacto, su acompañante falleció en el lugar.

La víctima fue identificada como Digna Margarita Trejo, de aproximadamente 35 años de edad, era originaria del caserío Las Lajas, del cantón Amaya, en Lolotique.

Este viernes, tambien se reportó en el distrito de Jocoaitique, Morazán, la muerte de un peatón que en estado de ebriedad intentó cruzar la vía.

Además, la PNC reportó la muerte de un motociclista en el kilómetro 63 de la carretera que conduce de Candelaria de La Frontera hacia San Salvador, en Santa Ana. La víctima chocó con la parte trasera de un camión.

En otro choque ocurrido en el kilómetro 12 de la carretera de Oro entre un sedán y una motocicleta dejó un fallecido y un lesionado.

Otras dos personas resultaron lesionadas tras colisionar un sedán con un furgón estacionado en el kilómetro 115 de la carretera Panamericana, en el distrito de Lolotique, San Miguel Oeste. Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, indicó la PNC.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...