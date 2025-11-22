BID aprueba crédito de $195 millones para modernización del Aeropuerto

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de $195 millones para financiar la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, ubicado en Comalapa.

El Directorio Ejecutivo del BID aprobó este crédito bajo la modalidad de “Préstamo de Inversión Específica (ESP, según sus siglas en inglés), la cual impulsará el desarrollo económico del país, el turismo y la conectividad aérea para los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, según un artículo publicado por el organismo multilateral.

Según el BID, el plan buscará mejorar la calidad del servicio aeroportuario y fortalecer la capacidad institucional para la planificación, operación y gestión del transporte aéreo.

“Este programa respaldado por el BID es parte de su iniciativa América en el Centro y contribuye a la implementación del pilar de productividad e integración económica a través del desarrollo de infraestructura regional sostenible”, señala.

De acuerdo con el Banco, este proyecto de modernización beneficiará en 2030 directamente a 7.7 millones de pasajeros que utilizarían anualmente la nueva infraestructura del aeropuerto y generará beneficios para más de 518.000 personas vinculadas directa o indirectamente al turismo, así como para más de 1.8 millones de personas de manera indirecta.

El BID El Salvador, actualmente, cuenta con “oportunidades de mejora” en su conectividad aérea, cuyo fortalecimiento permitiría impulsar su competitividad y potenciar el crecimiento del turismo. “Un sistema aeroportuario moderno, eficiente y conectado abriría nuevas posibilidades para aprovechar plenamente los beneficios económicos y sociales que ofrece este sector”, dijo el BID en su artículo.

Es de recordar que a inicios de septiembre, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), dio inició con una nueva fase de modernización del aeropuerto que implicaría $245 millones en inversión para los próximos 4 años.

“La conectividad aérea del país se concentra casi principalmente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador que actualmente atiende el 99,8% de las operaciones y la totalidad de los vuelos internacionales”, remarcó el BID.

Ante ese escenario, representa una oportunidad significativa para fortalecer la calidad de servicio aeroportuario y potenciar las capacidades de planificación, gestión y operación de CEPA.

El programa contempla la construcción de la segunda etapa de ampliación de la terminal de pasajeros, así como la ampliación de la plataforma de aeronaves del aeropuerto. También incluirá la construcción de una calle de rodaje Foxtrot, un edificio de estacionamiento vehicular y un edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

El crédito de $195 millones tiene un plazo de amortización de 23 años, un período de gracia de 7 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR (Tasa de referencia diaria respaldada por los títulos del tesoro de Estados Unidos).

