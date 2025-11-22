MINEC realizaría estudio de factibilidad para zonas francas en el oriente del país

Redacción Nacionales

@ÐiarioCoLatino

El Ministerio de Economía realizaría un estudio de factibilidad de zonas francas en el oriente del país, así como lo informó la ministra, Maria Luisa Hayem en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde asistió para explicar su presupuesto 2026.

La posibilidad de zonas francas en el oriente del país, dijo Hayem, es que ven en esta región una oportunidad para el establecimiento de empresas de manufactura, parques logísticos y centros de almacenamiento.

El objetivo de este estudio que podría realizarse, es dotar de información a las empresas interesadas en invertir en el oriente del país, según comentó la funcionaria en la instancia legislativa.

Una zona franca es el área del territorio nacional en la que se permite ingresar mercancías exentas de impuestos a la importación y exportación en la que pueden instalarse las actividades de: maquila de bienes industriales, pesca de especies marítimas para transformación industrial (como conservas), flora producida en invernaderos y laboratorios, anfibios y reptiles en cautiverio y deshidratación de alcohol etílico.

Esto, se uniría a la mejora del puesto fronterizo en El Amatillo, la reactivación del Puerto de La Unión y la construcción del Aeropuerto del Pacífico. En abril de este año, el Ministerio de Economía afirmó que hay cuatro zonas francas en proceso de establecimiento en El Salvador, pero no detalló la ubicación de estas.

Hayem explicó a la instancia legislativa su presupuesto 2026, el cual será de $64.5 millones más de 10 millones menos que el presupuesto de 2025, el cual es de $75,210,044.

El 65% del presupuesto de Economía irían destinados a instituciones adscritas ($42,294,874). Los montos quedarían así: para la Dirección y Administración Institucional, $4,554,341; para la Innovación y Competitividad, $2,417,060; para Comercio Exterior e Inversiones $1,405,040; para Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles, $304,455; para la firma electrónica: $103,910; para el Programa y Proyectos para el Desarrollo Económico $13,462,246.

En 2024, informó Hayem, se establecieron 5,362 nuevas empresas en el país; la cual, esperan que para este año, este dato incremente “significativamente”.

En cuanto a la inversión extranjera, para el año pasado se llegó a $11,390 millones, según informó la ministra; respecto a la de este año, se ha experimentado un incremento de 118%. “Esa tendencia positiva en 2024 también la hemos visto en 2025, esperando cerrar el año 2025 con muy buenas noticias en cuanto a crecimiento económico, exportaciones y remesas”.

También comentó que 77 empresas se han amparado a la “Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de las Tecnologías”, que exonera del pago de Impuesto sobre la Renta desde junio de 2023.

La Comisión de Hacienda no cuestionó la falta de ejecución presupuestaria del MINEC a septiembre; la cual es apenas del 32.6%.

