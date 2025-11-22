Sindicatos del Estado Español se solidariza con UNT ante violaciones a derechos humanos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), continúa la gira por el Estado Español para denunciar las violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora y de la mujer, y en particular los discursos de odio de los gobiernos neofascistas.

Lilian Hernández, integrante de la UNT, sostuvo reuniones con representantes del Sindicato Comisiones Obreras de Navarra y de Valencia, donde se difundió la situación de persecución y violación de los derechos humanos, y los graves retrocesos en los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+, sobre todo, en éste mes de la No Violencia Contra La Mujer.

Desde el sindicato Comisiones Obreras de Navarra (CCOO) se han dado muestras de solidaridad y de internacionalismo obrero. El secretario general, José Romero, expresó que en los escenarios más complicados, la unidad de clase y el trabajo por las personas trabajadoras cobra todavía una relevancia mayor.

La UNT continuó la gira de denuncia sobre la situación de violación a la libertad sindical y el derecho de asociación, así como la persecución contra defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Además, la representante de la UNT tuvo un encuentro con diputadas de la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes Valencianas, donde explicó la grave situación de retrocesos en los Derechos Humanos y laborales en El Salvador, el despido de personas trabajadoras en el Estado y la persecución y acoso a dirigentes sindicales, sociales, indígenas y de la diversidad en el país.

Además, expuso cómo a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, se ha limitado aún más el derecho a la asociación y participación de la sociedad civil.

Esta semana se une a la gira de denuncia, Katherine Escobar, representante de la UNT, quien participará en diferentes espacios exponiendo los graves retrocesos de los derechos de las disidencias sexuales y cómo los discursos de odio, son el pan del día en El Salvador impulsados desde las autoridades.

Escobar participó del espacio “Gasteiz en Conexión 2025: más pueblo frente a los discursos de odio”, en el que disertó sobre los discurso de odio en El Salvador y como se resiste en el país al autoritarismo del gobierno.

