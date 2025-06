Denuncian captura del hijo de César Benedetto Sánchez por supuesta estafa de $300

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunciaron la captura arbitraria e ilegal de Oscar Benedetto Sánchez, hijo de César Benedetto Sánchez, ex empleado de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), de la delegación departamental de La Unión, desde donde acompañó

a varias comunidades rurales.

Sonia Viñerta, secretaria general de la UNT, afirmó que la captura del joven estudiante de medicina se debe a una represalia por la labor de su padre en la defensa de los derechos humanos y la justicia; Oscar Benedetto Sánchez fue detenido por el supuesto delito de estafa de $300.

“Esta detención absolutamente arbitraria se da en el marco de una escalada represiva del régimen de Nayib Bukele, contra los movimientos populares y los derechos humanos, para desviar la atención de los recurrentes escándalos que azotan al gobierno”, señaló.

Viñerta sostuvo que el gobierno de Bukele ha desarrollado una selectiva, pero fuerte represión contra distintos activistas y sindicales. Se estima que al menos 75 personas entre defensores de derechos humanos y periodistas han salido de El Salvador en las últimas dos semanas.

Asimismo, consideró que la captura del joven es sin duda una medida ilegal para amedrentar a su padre, una figura destacada de la lucha por las causas populares y los derechos humanos, los argumentos y el procedimiento con los cuales fue detenido no tienen nada que ver con la ley, pero sí con un mensaje de amedrentamiento político.

Oscar Benedetto Sánchez fue detenido a las 2 de la tarde del 26 de junio por tres agentes vestidos de civil, que se transportaban en un automóvil particular placa 164-346, mientras participaba de un taller de derechos humanos, junto con otros integrantes de la UNT aglutinados en MILPA y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.

El padre de Oscar Benedetto Sánchez expresó que la acusación contra su hijo es porque supuestamente estafó a una persona por 300 dólares, se desconoce la identidad de quien lo demandó, sin embargo, la captura es una medida desproporcionada pues los agentes de la policía llegaron hasta San Miguel desde una delegación de Soyapango, cuando este tipo de delitos pueden ser ventilados de otra manera a través de un proceso de conciliación o un proceso administrativo.

“Señor Nayib Armando Bukele la historia de este país no se borra actuando e irrespetando los derechos humanos de los ciudadanos, usted es la primera persona que debe de garantizar como administrador público del estado la no violación de derechos humanos, mis hijos no son delincuentes, el único delito que yo estoy cometiendo es denunciar en los diferentes medios de comunicación las arbitrariedades y que en El Salvador se violentan los derechos humanos”, manifestó el padre del joven.

