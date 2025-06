Hasta el último suspiro voy a denunciar los actos arbitrarios del Estado: Ingrid Escobar

“A todos los procesos de los defensores de derechos humanos les están poniendo reserva total, porque el requerimiento fiscal no tiene nada de relación con ningún tipo de delito, sino es criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos”

“Hasta el último suspiro que tenga, y Dios me permita la vida, yo voy a denunciar los actos arbitrarios del Estado de El Salvador, específicamente del dictador Nayib Bukele, hasta el último momento que se pueda, hasta donde se pueda”, afirmó la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, quien ha sido víctima de persecución política y debió abandonar el país.

Según Escobar, desde donde esté seguirá denunciando que el Régimen de Excepción es una medida utilizada por el gobierno para la corrupción, pero al mismo tiempo para mantener sometido al pueblo con miedo de opinar, de pedir corregir los errores, pedir que se procesen a los funcionarios delincuentes del gobierno, quienes están a manos llenas llevándose los impuestos de los salvadoreños.

La defensora de los Derechos Humanos dijo que seguirá denunciando todos los actos arbitrarios, las detenciones arbitrarias, las muertes extrajudiciales, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el sistema penal, en especial de funcionarios como Osiris Luna, Gustavo Villatoro, Nayib Bukele y todos los demás que están involucrados en la captura de víctimas inocentes en El Salvador, que sin deber absolutamente nada a la justicia, ni haber cometido ningún acto ilícito, están siendo criminalizados como si fueran pandilleros.

“Mi denuncia va a ir enfatizada en que no existe ningún estadista con un excelente plan que haya detenido la delincuencia en nuestro país, lo que existió es un pacto criminal entre el gobierno de Bukele y ciertos funcionarios con líderes de las pandillas que permitió la baja de homicidios, que está bien, pero a causa de un pacto”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Régimen de Excepción no va dirigido únicamente para delincuentes, sino por el contrario, a todos los salvadoreños, incluidos más de 30.000 inocentes, entre ellos defensores de derechos humanos, que por estar en la actividad de denunciar las reiteradas violaciones están criminalizados y encarcelados.

“En El Salvador hay un presidente inconstitucional que ahora es dueño de ranchos de playas, partes de playas privadas, una familia Bukele que ahora tiene la capacidad adquisitiva de comprar edificios históricos en el centro de San Salvador, edificios valorados en 1.4 millones de dólares, casas recuperadas de más de 300 mil dólares”, expresó.

La directora del SJH indicó que cuando los defensores de derechos humanos alzan su voz, los invitan a distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, se reúnen para una manifestación pacífica, vienen las amenazas y detenciones arbitrarias, y acoso policial.

Escobar advirtió que se viene una escalada contra los periodistas, hay varios quienes ya salieron del país, porque saben que muy pronto llegarán a sus viviendas con cualquier mentira para llevárselos y ser procesados.

“El caso de la Cooperativa El Bosque fue el inicio de la escalada represiva en contra de los defensores, la fiscalía irresponsable les imputa los delitos de desórdenes públicos y resistencia, pero todo el gran dolor de Bukele es la osadía que la gente haya llegado cerca del trono del rey, donde él vive y quiere construir la residencia presidencial porque quiere perpetuarse en el poder”, agregó.

A la vez, aseguró que se vio obligada a salir del país debido al incremento de persecución en su contra. En el mes de mayo obtuvo información que la Policía Nacional Civil (PNC) la quería capturar arbitrariamente, debido a su trabajo en la organización y ser defensora de derechos humanos.

“No fue por cobarde que salí del país, tuve que tomar una decisión en un momento de enorme de vulnerabilidad para mi salud. Desde febrero de este año me sometí a una serie de exámenes, diagnósticos y este mes de junio sería intervenida quirúrgicamente, debido a que salí fuera del país no pude seguir con el tratamiento, este fin de semana seré operada aquí donde me encuentro”, manifestó.

SJH denunció que el 4 de junio de este año, desde las 10:30 a.m. elementos de la PNC aborde de motocicletas hicieron acciones de hostigamiento y vigilancia en la vivienda de Ingrid Escobar, así como donde residen los familiares cercanos a ella, justamente el día de la audiencia inicial en el caso de la abogada Ruth Eleonora López.

“Hacemos responsable directamente a Nayib Bukele, así como a la PNC por cualquier cosa que pueda sucederle a ella o su círculo familiar. Este tipo de acciones descaradas buscan callar a las voces disidentes haciendo uso de las instituciones del Estado”, manifestó el SJH.

