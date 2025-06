“La democracia está en declive”: Comisiones Obreras

Redacción Nacionales

Comisiones Obreras (CCOO), de España, realizó el Décimo Tercer Congreso bajo el lema “Respuestas, nuevos retos, misma lucha”, en el que participó la Unidad Nacional de Trabajadores (UNT), de El Salvador, en el que abordaron temas como los nuevos contextos políticos y sociales a escala mundial, donde concluyeron que la “democracia está en declive”.

El XIII congreso de CCOO se celebra en España, entre el 19 al 21 de junio, al que fue invitada la Unidad Nacional de Trabajadores (UNT), para compartir la experiencia sindical salvadoreña en el contexto del Régimen de Excepción en El Salvador.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), afirmó que el “32% de la población mundial vive bajo algún tipo de régimen político de carácter autocrático”, y señaló las vulneraciones que enfrentan las poblaciones mayoritarias.

“La primera potencia económica y militar del mundo va hacia un régimen a marchas forzadas, con esas características donde la división de poderes y las bases constituyentes de su modelo político tienen las costuras rotas, y apenas es el inicio de la presidencia de Donald Trump”, expresó Sordo.

“La democracia está en declive. El lema de este congreso es: Respuestas, porque la disputa de época de estos momentos es definir desde qué perspectivas se ofrecen espacios de seguridad, certeza e identidad a las mayorías sociales. En CCOO queremos ser un agente beligerante en esta pugna de época”, dijo Sordo.

En el Congreso abordara la estrategia sindical para los próximos años, en donde pretenden priorizar “el fortalecimiento de la acción sindical”, que actualmente afronta nuevos contextos políticos y económicos. Por tanto, el CCOO pondrá en disposición nuevos recursos, espacios de seguimiento y mecanismos de cooperación para la clase trabajadora sindicalizada.

El Salvador, un sindicalismo perseguido y criminalizado

Sonia Viñerta, junto a la delegación salvadoreña de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), manifestó su convencimiento que “solo la clase trabajadora unida en el mundo podrá detener a la extrema derecha fascista” que ha entrado con fuerza alrededor del mundo.

“La ultra derecha en América Latina encabezada por Milei y Bukele, quienes tienen una relación cercana con el partido de ultra derecha de España VOX , son amenazas reales, en donde el sindicalismo de clase debe dar una respuesta unificada”, afirmó la UNT.

La situación sindical en el país, en el contexto del Régimen de Excepción ha generado que un reciente informe de Naciones Unidas (ONU), se pronuncie para instan al gobierno del presidente Nayib Bukele a “poner fin a la violencia y persecución de los sindicalistas”.

El informe rendido por la UNT, ante una sesión con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó luego de conocer los pormenores de las denuncias presentadas. Una solicitud expresa a la administración Bukele, para que informe de las capturas y muertes de sindicalistas bajo custodia del Estado.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de la OIT, también instó al gobierno salvadoreño a cesar la persecución, encarcelamiento de personas y organizaciones sindicales.

Entre los casos que presentó la UNT, ante la OIT, en el contexto del régimen de excepción, está el de Dolores Almendares, secretaria general del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Distrito de Cuscatancingo, San Salvador Centro e integrante de la junta directiva de la CNTS, quien permaneció siete meses detenida.

Así como el de Sabino Ramos, de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Panchimalco y miembro de la junta directiva de la Federación de Trabajadores Municipales de El Salvador, que continúa en prisión desde el 28 de abril de 2022.

También el caso de José Leonidas Bonilla, sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, capturado el 26 de abril de 2022, luego de una “llamada anónima” que lo señalaba de “agrupaciones ilícitas”, y quien murió bajo la custodia del Estado.

“Nos consideramos parte de este sindicalismo de clase que enfrenta el autoritarismo y las extremas derechas en el mundo, ya que: sin libertad sindical, no hay diálogo social; sin democracia no hay diálogo social, con Régimen de Excepción, no habrá diálogo social”, puntualizó Viñerta, representante de la UNT.

