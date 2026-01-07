Recuperan cuerpo de ciudadano guatemalteco desaparecido en el río Lempa

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Comandos de Salvamento, seccional Sensuntepeque, informó sobre la recuperación del cuerpo de Nixon René Antonio Hernández, ciudadano guatemalteco de 52 años, quien fue localizado este martes en el río Lempa, tras haber sido reportado como desaparecido la tarde del 4 de enero en el cantón Nuevo Edén de San Juan, al norte del departamento de San Miguel.

De acuerdo con la institución de socorro, las labores de extracción se realizaron en el sector del cantón Caña Fístula, luego de que el cuerpo emergiera a la superficie del río. El operativo fue ejecutado por personal de Comandos de Salvamento, en coordinación con equipos de apoyo, bajo estrictos protocolos de seguridad.

“Las operaciones se desarrollaron manteniendo el área acordonada, con el objetivo de resguardar a la población y permitir que el procedimiento se llevara a cabo de forma adecuada”, detalló la institución.

El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando Hernández llegó junto a familiares a disfrutar del río en el sector del puente San Juan Nuevo Edén. Al percatarse de su desaparición, los familiares iniciaron la búsqueda y solicitaron apoyo a los socorristas de Comandos de Salvamento de Sensuntepeque, quienes patrullaban la zona.

Tras tres días de intensa búsqueda, el cuerpo fue localizado la mañana de este martes en el caserío Vado Lagarto, cantón Caña Fístula, en el distrito de Ciudad Dolores, Cabañas Este, informó el cuerpo de socorro.

Comandos de Salvamento expresó su agradecimiento a la Unidad de Buzos de Rescate, cuyo personal participó activamente en las labores. “Su apoyo fue fundamental y demuestra, una vez más, su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio”, señaló la seccional de Sensuntepeque.

Luego de la recuperación del cuerpo, realizada en horas de la tarde del martes 6 de enero, la institución informó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes y la posterior repatriación del cuerpo hacia Jocotán, Chiquimula, Guatemala.

No obstante, Comandos de Salvamento aclaró que el cuerpo no pudo ser manipulado inicialmente en territorio de Cabañas Este, debido a disposiciones de las delegaciones de Protección Civil y la Policía Nacional Civil, quienes asumieron la jurisdicción desde el distrito de San Juan Nuevo Edén, San Miguel, contrario a lo acordado previamente con la familia.

Finalmente, la institución reiteró un llamado a la prevención y recordó que “los ahogamientos ocurren en segundos y muchas veces en silencio”, por lo que brindó las siguientes recomendaciones:

No ingresar a ríos, lagos o piscinas bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que reducen los reflejos y el equilibrio.

Evitar nadar en solitario y avisar siempre el lugar donde se estará.

Supervisar de forma constante a niños y adultos mayores; 30 segundos de distracción pueden ser fatales.

Evitar zonas profundas, crecidas o con corrientes fuertes, especialmente después de lluvias.

Respetar rótulos y advertencias; si un lugar no es apto para bañarse, no exponerse.

