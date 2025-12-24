PNC detiene a dos sujetos que transportaban cocaína 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las autoridades de seguridad, informaron sobre um golpe al narcotráfico al incautar 450 kilos de cocaína en Usulután.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), fue interceptada una embarcación tipo lancha, de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, a la altura de Isla de Méndez, Usulután, la cual transportaba 450 kilogramos de cocaína, valorados en $11,313,000 dólares.

Como resultado del operativo, se realizó la detención en flagrancia de los salvadoreños Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle, por el delito de Tráfico Ilícito.

Durante el procedimiento se incautaron: 450 paquetes rectangulares con resultado positivo a cocaína. 1 teléfono celular. 2 equipos GPS y $150 dólares en efectivo

«A todas aquellas estructuras criminales que pretenden utilizar nuestro territorio y aguas para delinquir, sepan que, la justicia salvadoreña los alcanzará», enfatizó Villatoro.

