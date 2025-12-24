PNC detiene a dos sujetos que conducían en estado de ebriedad 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos conductores en estado de ebriedad en las últimas horas en distintos puntos del país:

El primer sujeto fue identificado como Julián Hernández Ortíz, de 41 años, quien provocó un accidente de tránsito en Osicala, Morazán Sur, mientras conducía un vehículo con 163° de alcohol, además no posee licencia de conducir.

El segundo fue identificado como José Antonio Pineda López, quien fue sorprendido por los agentes policíales conduciendo un vehículo con 90° de alcohol sobre la 2ª calle Oriente y 6ª Avenida Sur, Cuscatlán Centro.

Ambos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor.