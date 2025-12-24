Momentos de tensión vive la Comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca

Compartir

Momentos de tensión han vivido desde anoche y esta madrugada los residente de la la comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, luego que personal de la Empresa CYEEMSAL, acopañados por elementos de la Policía Nacional Civil, irrumpió en la comunidad, con el propósito de ingresar maquinaria pesada para la construcción de un relleno sanitario.

Los habitantes evitaron que la maquinaria avanzara, luego de que se apostaran a lo ancho de la estrecha calle, para evitar el paso de las rastras que transportaban la maquinaria pesada.

El gobierno de Nayib Bukele ha autorizado la construcción del relleno sanitario, sin haber consultados a las comunidades que serán afectadas, sobre todo a la San Francisco Ángulo, tal como lo dice la ley de Medio Ambiente.

En horas de la mañana de este 24 de diciembre, un oficial de la policía propuso una mesa de diálog para el viernes próximo, con los representantes de la comunidad y la empresa CYEEMSAL.

La comunidad aceptó el diálogo pero pidió que la empresa retire la maquinaria del lugar.

Sin embargo, al cierre de esta nota, el representante legal de la empresa CYEEMSAL se niega a retirar la maquinaria pesada.

El apoderado jurídico llegó a la zona a partir de la presión de los habitantes que se concentran para evitar el pase de la maquinaria. Más de 40 personas de la comunidad San Francisco Angulo se mantiene apostados en el lugar desde la media noche.

