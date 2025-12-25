«PUTOLIÓN» una novela salvadoreña que habla de toda una generación 

Compartir

Por: Iván Escobar

El escritor salvadoreño David Hernández presentó el pasado 23 de diciembre en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) una nueva edición de su novela: «Putolión» que habla de toda una generación de escritores alrededor del círculo literario «La Cebolla Púrpura» de la cual el autor formó parte en la década del 70’s.

La nueva publicación, bajo el sello Ediciones Cebolla Púrpura surge a casi 30 años, de haber sido censurada y ordenada su destrucción física en 1996, cuando fue publicado por la UCA. Desde entonces, el autor de «Putolión» recordó que fue en España (2000), y Alemania (2003)donde se reeditaron dos publicaciones más, pero en donde los salvadoreños no tuvieron acceso. También se hizo una publicación en Estados Unidos en 2008.

Esta obra ha sido la única censurada y ordenada su destrucción en El Salvador en la época contemporánea. Hernández, junto a Jaime Suarez, Rigoberto Góngora, es parte d una generación de escritores jóvenes que en tiempos de represión hicieron valer su palabra.

«En Putolión vemos pasar por nuestros ojos esa generación de poetas que David Hernández plantea como personajes» precisa en el prólogo de esta nueva edición, Manlio Argueta.

Y añade que «la historia novelada de la generación del setenta tiene su enlace con la historia poética de los jóvenes del noventa. Y ¿porqué no decirlo? Con los del 56, sensibilidad más, pesadilla menos, los jóvenes de siempre han tenido la palabra cuando el silencio comienza a mutilar».

Hernández afirma que su intención nunca fue con la novela afectar a nadie ni mucho menos dañar personajes, sino presentar la realidad de aquellos tiempos donde se preveía ya un conflicto que se expandía y se materializó en los 80’s con la guerra de más de 12 años que sufrió el país, y que como a él, le llevó al exilio.

La presentación de esta quinta edición, es para Hernández, la oportunidad de reconocer cómo la palabra escrita permite resguardar la historia y la memoria, y encontrarse con amigos y personas de aquellos tiempos de lucha y ahora hoy poder compartir y recrear esos recuerdos.

Argueta en su prólogo destaca que el autor logra resucitar a los escritores, artistas y una generación de hombres y mujeres que ya no están y fueron muchos víctimas de aquella represión, del sistema y la injusticia que igual se puede decir se vive hoy en día.

