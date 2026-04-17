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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

A lo largo de su historia, Santa Tecla cuenta con asociaciones, fundaciones, clubes de servicio entre otras entidades que, sería imposible mencionarlas a todas por su extensa labor humanitaria en la ciudad.

Hoy recordamos a Tecleños de Corazón, entidad sin fines de lucro, constituida en 2003 en el marco del 150 Aniversario de Fundación de la Ciudad.

Tecleños de Corazón, es una entidad ciudadana que fue liderado en sus inicios por el diplomático y escritor Ernesto Rivas Gallont (+). A lo largo de sus 23 años, han desarrollado una noble labor en favor de los más vulnerables de la ciudad con su programa “Un día de bendición”.

En cuanto a la “La Orden de Las Colinas”, esta es una iniciativa de sus miembros, con el fin de galardonar a personas naturales o jurídicas destacadas por su labor y proyección social en el municipio. En lo relativo al nombre de este galardón, se debe a la sugerencia del doctor José Rivas Salazar, de designar así tal reconocimiento.

A continuación, se presenta un listado de galardonados desde 2007 a la fecha con tan prestigiosa distinción, por lo que se elige a un jurado externo para tal efecto.

En 2007 monseñor Rogelio Esquivel-Eduardo Zablah Touche; 2008 Maximiliano Hernán Martínez-Ernesto Rivas Gallont; 2009 Obra Salesiana en Santa Tecla-Rubén Rochi Parker; 2010 Club Rotario de Santa Tecla-Alfredo Torres Zelada; 2011 Congregación HH Maristas-Familia Charur.

En 2012 fideicomiso Walter Soundy-Escuela Mónica Herrera; 2013 María Elvira Vega de Iraheta-ITCA; 2014 Margara Zablah de Simán-Luís Salazar Retana; 2015 Colegio Belén-Panadería Tecleña; 2016 Trio Hermanos de Paúl-José Domingo Chávez Aguilar; 2017 Rafael Ruíz Blanco-Carlos Ramírez Solorzano; 2018 Violetta Dubois de Parker-Jorge Zablah Touche.

En 2019 Humberto Alvarenga Lara-Industrias Marenco; 2020 Edición Especial al Personal del Hospital San Rafael; 2021 Alfa Karina Valle Arrué-Típicos Merliot; 2022 Mario Antonio Gamero Rosales-Dulces Albanes.

En 2023 Prof. Francisco Lara-Prueba de Sonido; 2024 Ana Alicia Dreyfus de Avelar-FUSATE Santa Tecla; 2025 Congregación Hermanas Dominicas Anunciatas-Moisés Urbina.

En el caso del ingeniero Urbina, cabe aclarar que se le otorgó por su llamado de ayuda en pro de los damnificados del terremoto de 2001, ya que él reside en la ciudad desde hace 25 años.

Sirva este reconocimiento a los galardonados y a quienes falta de reconocer en la ciudad.

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