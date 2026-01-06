Maduro se declara no culpable en tribunal de Estados Unidos

NUEVA YORK/Xinhua

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes no culpable de todos los cargos en su contra imputados por Estados Unidos durante su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York.

«Soy inocente, no soy culpable», dijo Maduro en el tribunal, y agregó que fue «secuestrado» en su casa en Caracas y que sigue siendo el presidente de Venezuela, informaron medios presentes en el tribunal.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, dijo en el tribunal que es completamente inocente de los cargos presentados en su contra por Estados Unidos, se indicó en informes de los medios.

La próxima audiencia del caso contra Maduro está programada para el 17 de marzo.

Manifestantes reunidos afuera del tribunal gritaron consignas y portaron cartelones en los que se leía «Liberen a Maduro», «No a la guerra contra Venezuela» y «Estados Unidos, no toques a Venezuela».

«Los cargos son completamente indignantes», dijo a Xinhua Sydney Loving, una mujer que se encontraba entre los manifestantes. «Estamos en contra de cualquier intervención de ese tipo sobre una nación soberana.»

«Secuestrar al presidente de otro país es cruzar totalmente una línea roja. Esto definitivamente viola el derecho internacional», dijo.

En las primeras horas del sábado, fuerzas militares estadounidenses atacaron y bombardearon Caracas y otras zonas de Venezuela y sacaron por la fuerza a Maduro y a su esposa para posteriormente ponerlos bajo custodia en Nueva York.

Los ataques de Estados Unidos han conmocionado a la comunidad internacional y han desencadenado una oleada de condenas, además de que han generado serias preocupaciones en todo el mundo.

El sábado, la gente salió a las calles en más de 100 ciudades de Estados Unidos, incluyendo Washington, Boston, Los Ángeles, Atlanta, Chicago y Miami, para protestar por la operación militar estadounidense en Venezuela, una nación sudamericana rica en petróleo, y exigir al Gobierno de Estados Unidos la liberación de Maduro.

