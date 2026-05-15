Incorporación de la IA ayudará a los resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026

Saúl Martínez

Corresponsal Diario CoLatino Para garantizar el correcto desarrollo del proceso de Elecciones al Parlamento de Andalucía, este próximo 17 de mayo, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, indicó ,durante su visita al Centro de Datos ubicado en el Pabellón de la Navegación, en Sevilla España que se apoyarán en los recursos tecnológicos.

«Hoy más que nunca la ciudadanía nos exige inmediatez en la información, pero también la máxima garantía en que los datos tienen que ser rigurosos, íntegros y estar protegidos frente a cualquier incidencia o amenaza», sostuvo Sanz.

Para el consejero la existencia de un equilibrio entre rapidez y seguridad se convierte en un eje sobre el cual se ha diseñado todo el sistema tecnológico de las próximas elecciones este domingo.

Entre las principales novedades tecnológicas para llevar a cabo dichos comicios son; la renovación de la aplicación web y móvil ( eleccionesparlamentoandalucía 2026.es

en la que se podrá consultar tanto los resultados, como la asignación del último diputado, la incorporación de la «Inteligencia Artificial», para la verificación del escrutinio, la duplicación de los sistemas eléctricos y sistemas de datos y el reforzamiento de los sistemas de Ciberseguridad, para garantizar un proceso seguro y fiable.

«Estamos ante un proceso electoral, que implica la gestión de información real de 10,403 mesas electorales, distribuidas en 3,759 colegios electorales, con la participación de 4,378 representantes de la administración, que serán los encargados de transmitir los resultados del escrutinio», explicó el consejero.

Más de 686 millones de papeletas se han impreso para este domingo, de las 125 candidaturas presentadas y entorno a 7 millones de «sobres». «Entre impresos y documentación electoral, el coste ha ascendido a 1,2 millones de euros», agregó Sanz.

Para está está actividad democrática Andalucía contará con un total de 16, 000 agentes de seguridad, de estos, la Policía Nacional aportará 5,187 de los cuales 206 son de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, se contará con 9,421 Guardias Civiles y 2,176 policías locales.