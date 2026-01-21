Familiares de ambientalistas piden a CSJ indagar retraso en entrega del fallo

Compartir

Los familiares de los líderes ambientalistas de Cabañas presentaron este martes un escrito a la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin que indague los retrasos por parte del Tribunal de Sentencia de San Vicente en brindar el fallo absolutorio por escrito que los libera del proceso.

Los jóvenes Vanesa Laínez y Milton Rivas, hijos de Alejandro Laínez y Pedro Antonio Rivas, respectivamente, fueron los que ingresaron a la Corte Suprema de Justicia para presentar la denuncia. Esta fue recibida a las 9:40 de la mañana.

Ambos familiares señalaron que los hechos que motivaron la denuncia contra los jueces son porque los líderes Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castaneda y Arturo Serrano Ascencio fueron declarados inocentes y absueltos de los delitos de asesinato en perjuicio de María Inés Alvarenga Leiva y de asociaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

En el escrito, señalan que esta absolución fue dada por el Juzgado de Sentencia de San Vicente luego de una segunda audiencia de vista pública realizada el 28, 29, 30 y 31 de julio de 2025 por orden de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque. El fallo absolutorio fue emitido de manera oral el 24 de septiembre de 2025.

Los juzgadores establecieron el 8 de octubre de 2025 como fecha de entrega del documento escrito del fallo absolutorio; sin embargo, esta fue suspendida argumentando “la carga laboral del tribunal en la realización de audiencias de vista pública en varias causas”.

Se estableció una nueva fecha el 28 de noviembre del mismo año. Sin embargo, un día antes de la nueva fecha, fue suspendida y reprogramada para el 19 de diciembre, en esta ocasión los jueces justificaron la postergación de la sentencia se encuentra en revisión y que además la fecha coincidió con la realización de la Convención Judicial 2025.

Es así que se programó una nueva fecha, para el 9 de enero de 2026, en esta fecha se argumentó nuevamente que la sentencia absolutoria sigue “en revisión” y se ha programado para el 30 de enero a las 2 de la tarde.

“Hemos venido a poner una denuncia a los jueces del Juzgado de San Vicente, ya que le están dando largas al escrito que tienen que presentar, ya que nuestros familiares han sido absueltos de manera definitiva en la audiencia, que por segunda vez fue realizada del 28 al 31 de julio del año pasado. En esa audiencia quedó claro que ellos son libres de este proceso, de esta acusación falsa que desde un inicio nosotros sabíamos que ellos eran inocentes”, comentó Milton Rivas, hijo de Pedro Rivas, uno de los líderes.

“No estamos pidiendo nada ni a mendigar nada, nosotros venimos a exigir justicia para nuestros familiares, ya que no es posible que se estén tardando alrededor de cinco meses en presentar un escrito que pudieron haberlo presentado el mismo día que terminó la audiencia, ya que en esa audiencia quedó claro que ellos no tenían ninguna participación en el hecho”.

El juzgado, por su parte, menciona que está revisando el escrito. “No entendemos que están revisando, porque a estas alturas todas las pruebas posibles que podía presentar la Fiscalía lo hicieron en estos tres años y ninguna de ellas los vincula en esa participación del hecho”, añadió Rivas.

Vanesa Laínez, hija de Alejandro Laínez, sostuvo que son más de tres años los que han luchado para que sus familiares sean liberados de forma definitiva. “Sabemos que son ya más de tres años que estamos luchando para poder tener esa carta de libertad para nuestros familiares, por eso hemos venido a poner esta denuncia en la Corte Suprema de Justicia y esperamos una pronta respuesta y que sea favorable”.

Los familiares solicitaron a la Dirección de Investigación Judicial de la CSJ que considere todas estas prórrogas del fallo absolutorio, ya que podría constituir un acto de retardación de justicia que menoscaba el sentido de la “pronta y cumplida justicia”; en ese sentido, pidieron que se proceda a investigar las sucesivas postergaciones de la entrega del fallo a favor de los líderes ambientalistas.

Alfredo Leiva, vocero de la Comunidad Santa Marta, enfatizó que desde los primeros días que inició el proceso contra los líderes los apoyaron y ahora, piden a la Dirección de Investigación Judicial pueda investigar si en realidad está dentro de los procesos normales postergar por tanto tiempo el fallo o si realmente “hay una estrategia de dilatar el proceso”.

